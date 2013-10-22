《热点透视》思爱普在云计算领域的重金布局开始见效

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Olaf Storbeck 编译 徐文焰

路透伦敦10月21日 - 全球最大的商用软件公司思爱普(SAP)(SAPG.DE)在云计算领域耗资巨大的追赶策略正开始显露成效。该公司最近的营收增长大多来自云计算服务。随着公司传统的软件授权业务营收下滑，其花费巨资在云计算领域展开收购的合理性开始显现。

自2011年12月以来，思爱普已砸下90亿美元收购了云软件专业公司Successfactors、Ariba和Hybris。如果没有进行这些收购，思爱普眼下就很可能面对着非常艰难的局面。该公司今年前九个月的云计算业务营收增长两倍达到5.47亿欧元。其原有业务每损失1欧元营收，在云计算业务就有3.40欧元的新增营收。

更让人振奋的是，思爱普的云计算业务表现在2013年7-9月保持强劲，在此之前美国前安全分析员斯诺登披露英美情报机构的互联网监控行为，令一些行业专家担心，安全顾虑升温可能削弱企业在网络开展核心业务的兴趣。一年前，思爱普通过互联网实现的营收比例仅为6%，现在已增至17%。

该公司业绩提振其股价周一早盘大涨7%，结束了自4月以来低迷的股价走势，并推动该股的预估市盈率达到14.8，略高于同业。

不过思爱普面临的难题就是，其云计算业务营收增长几乎没有推高获利。这块业务营收的一半以上都用于销售和市场推广，导致其获利仅为8,300万欧元，令人失望。当然，去年该业务还在小幅亏损。不过目前云计算业务的利润率仅为11.7%，距离传统业务49%的利润率水平仍有不小差距。

眼下，思爱普侧重云计算业务扩张和市场份额增加很可能是正确的做法。但若想要股价反弹变成持续不断的出色表现，就需要拿出一个令人信服的获利增长策略。(完)

(译文审校 于春红)

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