《热点透视》成本节省效应让沃达丰巨额收购Kabel的交易显得合理

(本文作者为热点透视撰稿人，文章仅代表其本人观点)

撰稿 Quentin Webb 编译 隋芬

路透伦敦6月24日 - 从成本节省效应来看，英国上市电讯巨头沃达丰(VOD.L)对Kabel DeutschlandKD8Gn.DE的巨额收购算是不错。沃达丰对这家德国第一大有线电视运营商给出包括债务在内的107亿欧元（140亿美元）的价格。批评人士认为沃达丰在并购上行动拖沓而且挥霍浪费。但考虑到未来的财务效益，这笔收购还可以接受。

Kabel董事会打算向股东推荐沃达丰每股87欧元的报价。这个价格对Kabel的股权估值是77亿欧元。包括30亿欧元的债务在内，Kabel的企业价值是其2013年3月止该财年未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)的12.4倍，是当前财年EBITDA预估的11倍。

这个倍数相当高了。在2010年Kabel上市到去年2月沃达丰的意向浮现的这段时间内，Kabel Deutschland的企业价值平均是预估EBITDA的7.7倍。国际性有线电视运营商Liberty Global(LBTYA.O)今年稍早购买维京传媒(Virgin Media)VMED.O时，支付了大约240亿美元，是后者预期EBITDA的8倍。

就沃达丰而言，收购Kabel具有清晰的战略考虑。它希望守卫最大的欧洲市场，并针对有线电视、宽带和移动服务日益流行整合出售的环境作出调整，同时避免Kabel被Liberty收购。（Liberty先前提出过竞争性报价，且仍可能重新回来竞争，但形势对它并不利）。

与Kabel合并网络将帮助沃达丰节省不少，能减少支付给德国电讯的批发费用，同时采购规模变得更大。总体上，成本和资本支出的节省以净现值计可能有30亿欧元，或接近每股34欧元。这超出了一些分析师的预估--并远超沃达丰支付的20.5亿欧元的股票溢价。此外，营收增长还可能带来15亿欧元净现值，不过投资者对这类“营收综效”的承诺并不那么激动，这也可以理解。

批评人士觉得沃达丰行动拖拉，而且从它在德国和印度的超大型交易来看，它在收购方面依赖于支付过高价格。而与Kabel的交易也许会加深这类偏见。Liberty对维京传媒的收购十分迅速、动静不大且价格合理，相比之下沃达丰这笔交易不但缓慢，还很昂贵。如果沃达丰能有远见一点，当时在2010年就能以便宜的价格拿下。不管怎样，沃达丰在执行长Vittorio Colao领导下的这笔交易整体上还算聪明，如果收购Kabel的预期效应能够成真，他也算得上是实至名归。(完)

(译文审校 艾茂林)

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