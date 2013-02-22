《热点透视》东南亚经济增长或最终导致信贷紧缩

1月25日，在泰国首都曼谷的一家书店，销售员在店内忙碌着。 REUTERS/Chaiwat Subprasom

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Mukherjee

路透新加坡2月21日 - 东南亚的经济增长令人振奋,但这种靠债务刺激的成长已开始变得和1990年代中期那场难以持续的繁荣有些相似.不过各国当局不愿意升息,因这样做可能吸引更多海外资本流入,加剧通胀和金融不稳定.也许更吸引人的做法是直接抑制信贷和资本流动.

该地区的经济增长普遍强劲.泰国2012年第四季国内生产总值(GDP)较上年同期跳增将近19%.同期马来西亚和菲律宾的经济增幅分别为6.4%和6.8%,亦高于预期.印尼过去六年来,有五年的经济增长都高于6%.新加坡更是实现了充分就业.

这些经济体信用密集度的上升也许不如中国那样明显;尽管如此,这仍令人担忧.根据热点透视的计算,该地区五大经济体--印尼、马来西亚、新加坡、泰国和菲律宾的商业信贷与GDP之比正在接近1997年危机前的高点75%.

短期内没有通胀威胁.而且像泰国、马来西亚和菲律宾等国之前已经很长时间没有出现像样的投资热了.延长这场投资盛宴的愿望--再加上对外资流入过多的担忧--造成当局不愿升息.印尼央行维持货币政策利率不变已有一年;马来西亚央行上一次加息还是在22个月之前.

但按兵不动也有风险.因此政策制定者们可能动用另一套工具.央行或许会通过购买低收益外币计价资产并卖出高收益国内债券,加紧对资金流入的冲销.这一策略只需付出很小的财政成本,便可确保金融稳定.同时也可能对资本流入进行更直接的控制,尤其是当薪资上升推高通胀预期的时候.

但在此之前,当局会设法通过提高存款准备金率和银行资本风险权重来限制信贷供应.对付房地产热的办法是收紧贷款成数规定、缩短还款期限和阻止外国人购房.这些手段新加坡全都用上了.

然而最终,这些控制举措只能暂时缓解全球流动资金大潮的冲击.这种靠信贷刺激的增长再持续几年,1997年那样的危机就很有可能再次上演.(完)

(编译 郑茵 审校 张明钧)

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