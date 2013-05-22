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货币新闻 | 2013年 5月 22日 星期三 14:50 BJT

重发-《热点透视》证券化市场或许已找到解冻的途径

证券化的提案能否成功取决于两个因素。首先需要确保国家的支持措施鼓励新增借贷，而不是单纯将当前的贷款部位进行重新包装，否则这只会成为银行利用来重组资本的一个漏洞。其二则是要鼓励银行正确放贷，而不是尽可能大量地撒钱，然后在出现损失的时候让纳税人掏钱。最后如果政府支持的证券化有效，最终的挑战将是设计一套好办法来逐渐降低这部分放贷。(完) (编译 郑茵/李爽/梁睿雪; 审校 张明钧)
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