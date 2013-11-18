《热点透视》双汇找到获取Smithfield投资利润的窍门

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Una Galani 编译 张明钧

路透香港11月15日 -双汇国际已经找到一个妙方，料将使其获取丰厚回报。这家中国最大的肉品加工公司才刚在一个月前完成了对美国SmithfieldFoods的47亿美元收购，但该公司已经准备把这家美国猪肉生产商给端到香港投资人面前。汤森路透旗下的IFR报导指出，规划中的首次公开招股(IPO)可能筹得60亿美元。投资人对于中国消费类股的热烈追捧，应可确保这档个股IPO得以华丽登场。

进行IPO将帮助双汇偿还收购Smithfield相关的部分债务。根据汤森路透Eikon系统数据，以Smithfield收购案未曝光前的股价计算，双汇的收购价格溢价幅度达31%，或相当于未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)的9.6倍。收购后所展现的成本效益显然难以帮助公司赚回这部分溢价。

双汇料把部分中国的事业加入IPO的内容中，将使此IPO案更有看头。双汇握有河南双汇投资发展股份有限公司(000895.SZ)的控制股权，而该公司是在深圳上市，因此中国以外的投资人便难以买进。根据Eikon数据，在当前会计年度中，两家肉品处理业者合计将产生超过210亿美元营收。双汇大概希望河南双汇的丰厚估值--2013年预估EBITDA的13倍--可冲淡美国事业的溢价疑虑。

有鉴于市场上近期对中国消费者需求相关个股的热烈追捧，双汇和高盛(GS.N)及新加坡主权财富基金淡马锡等支持者可能会取得更好表现。9月时，农场运营商辉山乳业(6863.HK)在香港的股价达到2014年预估获利的17倍。

当然，把公司从纽约搬到香港上市不是什么新招，比较像是老套的套利。能否发挥作用取决于市场状况。若投资人对中国消费性类股转趋冷淡，双汇可能得提出一些详细的计画，来为Smithfield与现有事业结合创造价值。(完)

(译文审校 隋芬)

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