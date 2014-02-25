《热点透视》新浪分拆微博上市有悖金融逻辑

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Robyn Mak；编译 朱晓军
路透香港2月25日 -微博计划进行首次公开招股(IPO)，这有点违背金融逻辑。作为中国版的Twitter(TWTR.N)，该公司准备上市募集5亿美元融资，看上去就像是在回应冲上云霄的科技股估值--最近，Facebook(FB.O)刚以190亿美元收购了讯息服务公司WhatsApp。但是，投资者已经能够购买母公司新浪(SINA.O)的股票，而且新浪的价值也主要由微博构成。上市方希望能创造二加二等于五的效应，但投资者应当会报以质疑。
微博是中国人气最高的社交网络，每日活跃用户超过6,100万。但是，其所有方、同时运营门户网站的新浪最近才开始尝试通过微博赚钱。去年第四季，微博收入较前季增长34%至7,140万美元，其中很大一部分来自于与电子商务巨头阿里巴巴的合作。阿里巴巴拥有18%的微博股权，还可选择将控股权增至30%。
新浪目前正在利用炒得火热的科技股估值，计划对微博的少数股份进行上市。的确，自从阿里巴巴在2013年4月以整体估价33亿美元收购部分股权以来，微博的前景可能已经大为改观。
让我们假设明年微博收入继续每季度增长约三分之一。2014年，他们可能会收入约6.2亿美元。按照游戏公司腾讯(0700.HK)和搜索引擎企业百度(BIDU.O)的30%利润率，以及投资者给予母公司新浪的市盈率，微博价值可能超过55亿美元--不到一年内大增67%。同期，新浪自身股价仅仅上涨三分之一。
问题在于，在这个部分的分拆完成后，投资者凭什么还会赋予微博更高估值。理论上，在微博上市后新浪持股70%，这已经在新浪市值中占据大头。2月24日，新浪股票市值刚刚上涨4%至51亿美元。而且新浪的业务架构并不复杂--该公司仅拥有日渐萎缩的门户网站这项其他业务，因此投资者不太可能会漏掉什么重点。追逐高估值可以理解，但投资者应该警惕这套无中生有的戏法。(完)
(译文审校 王洋)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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