《热点透视》 从新加坡调控房地产市场,可一窥亚洲国家对日圆贬值的担忧

(本文作者为路透专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Mukherjee 编译 李春喜

路透新加坡1月14日 - 日圆走软正成为亚洲经济政策官员的新担忧.在日本首相安倍晋三推出1,170亿美元财政刺激计划的当天,新加坡也上调了印花税,并制定了限制房地产业贷款的新规.虽然时间上或许存在巧合,但毫无疑问的是,新加坡和亚洲其他国家的决策者已开始把日圆贬值视为破坏稳定的潜在因素.

这是新加坡在三年内第七次出台措施,试图阻止热钱涌入该国的房地产市场.之前的措施主要针对美国联邦储备理事会(美联储,FED)一再扩大规模的量化宽松计划.美联储的政策导致实质抵押款利率为负值,引发一波又一波的资金流入新加坡的房地产业.虽然新加坡出台了这些措施,但自2009年初以来,该国住宅地产的价格仍然上涨了51%,并推升了通胀.另一方面,新加坡依赖贸易的经济正在衰退的边缘摇摆.

虽然美联储的量化宽松计划正在接近尾声,但日本央行的印钞机才刚刚预热.苏格兰皇家银行认为,在安倍的压力之下,日本央行今年可能是发达经济体央行中最积极扩大资产负债表的一个.此外,市场上还有日本要深化财务省和央行协作的说法,即将前者的货币市场干预行动与后者的印钞相结合.虽然日圆汇价已经处于两年半低点,但若押注日圆贬值将会稳赚不赔.

由于日本短期利率很可能继续接近于零,在货币升值的亚洲国家,能带来正收益率的资产就像磁石一样吸引着日圆贷款.利率较高的国家尤其容易受到日圆利差交易的冲击,这类交易在2002-2007年间曾非常盛行.今年中国、韩国、印尼和泰国等国家不大可能进行货币宽松,在通胀顽疾不消的印度,8%的利率可能也不会下调多少.在这个背景之下,决策者将会非常警惕从日本流入的过量资金,亚洲国家对此可能做出的反应,或许从新加坡的做法中可略见一斑.(完)