《热点透视》中石化出售股权 显示其提升估值的意愿

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Ethan Bilby；编译 朱晓军

路透香港2月24日 -中国石化(0386.HK)看起来要对提升估值动真格了。这家中国石油巨头已宣布，计划出售油品销售业务最多30%股权。这部分业务经营的加油站超过30,000个，占集团营业收入的一半。这个投资于中国消费热潮的机遇应该会吸引投资者。更重要的是，此举标志着这家国有企业或许将更加重视股东。

正如很多国内外资油企一样，中国石化的业务也追求大而全，从油气勘探、炼油到售油无一不包。但是根据Eikon数据，其根据未来12个月获利计算的市盈率(本益比)仅为7倍，低于中国石油(601857.SS)和艾克森美孚(XOM.N)。中国石化市盈率长期保持低位，尽管其拥有庞大的加油站网络--而这样大规模的网络通常对应的是较高的市盈率：例如，Valero(VLO.N)分拆出来的CSTBrands(CST.N)当前市盈率为14倍。

大概这就是中国石化决定出售销售部门一部分股权的原因。这个部门还经营着易捷便利店。该部门去年1-9月营业利润约为270亿元人民币(44亿美元)，约占该公司总利润的35%。计入税收影响并年率化之后，按14倍的市盈率计算，该部门占中国石化市值的五分之三左右。

这些业务还有很大增长空间：中国石化国内加油站的数量基本等于麦当劳(McDonalds)(MCD.N)的全球分店数量。随着汽车使用的增长，该公司不仅可以卖出更多汽油，还可以促进非燃料产品的销售。现在非燃料产品在销售部门收入中仅占1%不到。

中国石化发布公告后，其股价跳涨9%。不过还需观望的是，聚焦零售业务能否推动投资者重新评估其母公司价值。中国石化会如何利用出售股权获得的收入，这点也远未明确。不论如何，在这项国家控股的业务中，投资者仍只能是小股东。不过，该公司开始重视其股票的市值，这个信号足以令人鼓舞。(完)

(译文审校 郑茵)

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