《热点透视》智能手机热战方歇 操作系统恶斗延烧

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Robert Cyran 编译 张明钧
路透纽约7月8日 - 智能手机的战争或许已经进入尾声，但操作系统的战争才正要升温。随着运行谷歌(GOOG.O)及苹果(AAPL.O)软件的手机战争消退，应用在游戏主机、手表及其他新奇设备的操作系统争霸战战鼓频催。
根据ComScore数据，美国有1.41亿人拥有智能手机，占整体人口的59%。多数发达经济体的智能手机渗透率最多只落后几年时间。因此，要创造新用户变得越来越困难，而智能手机市场由两大操作系统主宰的态势几成定局。
美国有39%用户使用苹果的iOS，使用谷歌Android操作系统的用户比例则超过一半，生产运行谷歌操作系统智能手机的制造商数量众多。
发展中国家的智能手机市场仍有成长空间，消费者也得在手机摔坏、跌入水坑、或跟不上时代时汰换手机。但从竞争对手抢客户的必要性升高，意味着将市场走向价格战。此外，当前新手机多数看来只有小幅进化，而非大幅革新。如果苹果下一款手机只是单纯的iPhone 5S，也就是说只较现有的iPhone 5略有改进，而非完全重新设计，则一般用户可能不会有太多升级的理由。
这也是操作系统的竞争逐渐转向新设备的原因。推出具有连网功能的眼镜、或者是发表新款热销手表，就可以马上拿下数以百万计的新用户。这随后将带动开发商创造新的应用，让操作系统能够发挥更大用处，并取得竞争优势。
这也是谷歌力推谷歌眼镜(Google Glass)、苹果申请iWatch商标的原因。这场竞争甚至也把旧有型态的设备有牵扯近来。华尔街日报报导指出，谷歌正在开发一款游戏主机，因为其认为苹果可能推出游戏主机。两家公司也正加强开发电视机方面的应用。
苹果将所有产品整合的做法，意味着若用户喜欢其操作系统，则该公司将从硬件销售获益。反观谷歌几乎完全靠广告业务获利，但若Android主宰操作系统市场，该公司业务也将随之受惠。
在Android手机阵营中独领风骚的三星电子(005930.KS)上周公布季度财报初估数据低于市场预期，为多年来首见。苹果最近一季的iPhone销量仅较上年同期成长7%，远不及上年同期的近90%增幅。这两项数据均显示智能手机市场的对战局势降温。但操作系统的苦战将会持续下去。(完)
相关新闻：
--韩国三星电子周五公布的季度获利初估，比分析师先前温和的预估值更差，更加让人担心三星的智能手机业务高峰期可能已经结束，因其Galaxy手机销售热潮开始减退，而兴起的对手又不断侵蚀其市场份额。
--路透7月1日报导，苹果已经在日本申请注册“iWatch”商标。该公司执行长库克上月表示，开发穿戴式电子产品的时机已成熟。
(译文审校 王洋)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。