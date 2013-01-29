《热点透视》智能手机带来的丰厚获利可能不会持久增长

投行观点：Carnival目标价从56美元上调至63--巴克莱
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(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Robert Cyran; 编译 杜明霞
路透纽约1月28日 - 苹果 和三星 不应指望智能手机带来的丰厚获利还会长时间维持增长.去年智能手机销量惊人地增长43%,达到7亿部.根据Strategy Analytics,目前智能手机在手机市场中所占份额超过40%.而简单的计算显示,智能手机增长将会放缓--因为若以当前增速计算,智能手机市场规模在两年内就将超过整体手机市场.科技行业的历史也表明,价格会持续下滑.这些都不利于利润率.
回顾一下个人电脑(PC)制造商在类似发展阶段面临的状况吧.到1998年底,半数美国家庭都拥有一台电脑,三年来增长近一倍.而此后增速放慢,最终像爬行一样.不幸的是,价格还在继续下行,根据政府统计数据,PC价格自1998年后下跌逾90%,因为芯片(晶片)和其它零部件跌价.这激励PC厂商将关注点从寻找新客户,转向利用价格战从对手手中争夺客户.
PC制造商因此受损.戴尔 的利润率在1998年和1999年达到8%,之后则不断缩水.戴尔过去五年利润率平均为约4%,而股价自1998年以来跌去约75%.
已经有迹象显示,智能手机制造商处于类似困境.苹果上周公布,第一财季获利持平,而最新款iPhone手机利润率下滑是部分原因.三星上周则警告称,手机市场竞争料加剧,因今年智能手机增长放缓.
但这并不意味着所有的历史都会重演.1998年,戴尔市盈率超过70倍.当时投资者没做好对利润率下滑的准备,因此发生这种状况时,股票持有者纷纷逃离.随后戴尔市盈率下滑,目前该公司以2013年预期获利计的预期市盈率低于8倍.当前苹果的预期市盈率为9倍左右.鉴于其总体表现,并且手握1,200亿美元现金,苹果的市盈率看起来非常低.但至少,投资者这一次对利润率下滑准备得更加充分.(完)
(译文审校 艾茂林)
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路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当