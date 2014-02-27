《热点透视》软银持有阿里巴巴股权有好也有坏

图为一名拿着手机的行人经过东京软银分支机构门前的一处公司标识。 REUTERS/Yuya Shino

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Una Galani 编译 王冠中

路透香港2月27日 -日本软银(9984.T)对中国阿里巴巴的投资肯定是最成功的投资之一。身家过百亿的软银执行长孙正义2000年向阿里巴巴注资2,000万美元，如今软银有这么高的市值，很大一部分原因是因为它持有36.7%阿里巴巴股权。不过，随着阿里巴巴推进自己的首次公开上市(IPO)进程，原本是好事的这笔投资或许会成为负担。

阿里巴巴集团依然是家私营企业。基于其披露过的有限财务信息，本栏目估计其价值约为1,130亿美元。据本栏目的计算器，软银对阿里巴巴持股的价值为410亿美元，相当于软银公司总值的38%。

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软银的其它许多业务都已经上市。其持有的美国移动运营商Sprint(S.N)80%股权目前值265亿美元，持有的雅虎日本(4687.T)42.5%股权目前值153亿美元，软银还持有移动游戏开发商GungHo(3765.T)、Supercell和手机制造商Brightstar(BTSR.PK)的股权，基于市值或最近收购价码，这些股权的价值最高可达70亿美元。

还有软银的全资日本电信公司。若以行业4.4倍的EBITDA估值倍数为准，剔除余下净债务，软银日本电信业务价值为192亿美元。合计起来，软银总价值为1,095亿美元。

但投资者并不认为专注于网络的软银帝国有今天的辉煌全部是孙正义的功劳。尽管软银股价去年翻了逾一倍，但市值仍比上面计算的公司总价值低16%。有点折扣是有道理的：这样软银就不会轻易卖出资产。但投资者似乎也忽略了一些协同效应：总的来看，软银的日本电信公司和美国电信公司是全球第二大网络设备买家。

阿里巴巴股权是个更大的问题。阿里巴巴创始人马云是软银董事会成员，但双方合作似乎也就止步于此了。目前来看，对阿里巴巴的投资还是件好事：软银成为投资者间接投资阿里巴巴的为数不多的途径之一。但只要阿里巴巴上市，这个优势就会消失。那个时候，孙正义必须证明软银逾三分之一的价值与阿里巴巴少数股权捆绑在一起是物有所值的，要么就必须设法放弃他这笔有史以来做得最成功的投资。

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(译文审校 王冠中)

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