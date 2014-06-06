《热点透视》软银不妨让SPRINT推进收购T-MOBILE US

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

路透纽约6月6日 (撰稿 Robert Cyran 编译 李婷仪) - 日本软银(9984.T)不妨以赌一把的心情，来看待旗下子公司Sprint以320亿美元收购T-Mobile USTMUS.N的计划。如果此项并购案成功，将在美国无线电信业创造出三雄鼎立的局面。监管当局反对并购的机率颇高。但基于300亿美元的协同效应以及逆转未来悲惨命运可能性，即使有高额分手费的风险也值得这么做。

反垄断当局已明白暗示反对本项合并案。“当今移动行业有四家运营商，具有竞争的环境，维持现状是很重要的，”美国联邦通讯委员会(FCC)主席Tom Wheeler在去年12月时说。此外，监管当局之前也曾阻挠美国电话电报公司(AT&T)(T.N)以390亿美元收购T-Mobile的企图。

仅管如此，合并后预计产生的价值，或许值得姑且一试。根据调研机构Bernstein估算，Sprint和T-Mobile US合并的话，以现有价值计算可节省高达300亿美元的开销。

根据并购谈判在今年初升温之前的T-Mobile US市值估算，Sprint的收购价溢价约100亿美元。如果交易形式是一半股票一半现金，那么Sprint将拥有约70%的新公司权益。如此一来，现有的Sprint股东将获得约140亿美元额外价值。Sprint目前市值为约360亿美元。

如果分手费是10亿美元--这是此类规模交易的行情价。那么就算监管当局点头的机会只有十分之一，Sprint推进合并案也算有道理。软银认为交易获批的机率高一些。无线行业的网络效应以及资本密集特性，意味着AT&T和Verizon比其他小对手拥有庞大优势。举例来说，这两大电信商产生的自由现金流是整个行业的100%。软银认为，眼下的竞争完全是空谈。一旦Sprint和T-Mobile US合并，才会有真正的竞争出现。

虽然Sprint可能的翻身机会虽略带赌徒味道，但其实有着更迫切的理由。Sprint来自营运所产生的现金不足以应付资本支出。Sprint的用户正在流失，越来越难和大型对手竞争。孤军奋战的悲惨前景，让软银有更多理由赌上这一把。（完）

(译文审校 张荻)

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