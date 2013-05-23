《热点透视》太阳能贸易战对产业竞争力有害无益

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Kevin Allison/Christopher Swann 编译 王冠中
路透伦敦/纽约5月22日 - 太阳能面板领域正酝酿着贸易战，但起因看来没什么说服力。西方制造商可能夸大了中国廉价产品对该产业体质的冲击。面板获利需要提高，但惩罚性关税和中国的反扑，可能只会让太阳能的竞争力更加低落。
欧盟可能很快就会跟进美国的脚步，对中国面板进口祭出惩罚性关税，以回应其“倾销”。在此同时，中国则威胁调整多晶矽关税。多晶矽是制造太阳能面板的原料，而该市场仍为西方制造商所主导。
无疑地，面板生产商为此所苦。根据顾问公司IHS的数据，面板生产商三年前的毛利率为30%。到了去年底，由于产能过剩，生产商已无法维持定价能力，只好亏钱出售产品。而北京当局给予的低利信贷及其他鼓励措施，无疑地让中国商产生更能抵挡价格压力。他们也藉此机会争取市场份额。
然而，实际情况还要复杂许多。首先，生产成本降低是2010年初以来价格下滑80%的主因。在处于技术快速创新阶段的产业中，亏损和政府支持是常见之事。
此外，西方面板生产商并非完全没有依靠政府支援。若没有高额补贴来推广太阳能，这些厂商可能根本不会存在。太阳能市场分析师Paula Mints指出，在这产业30年的历史中，太阳能面板的毛利率只有在2004-2008年间高于5%。
没有人乐见无利可图的产业。但惩罚性关税只会推高了所有厂商的成本，这对任何人都没有帮助，因为正是面板生产商蒙受的损失，协助推动了太阳能需求大增。补贴只是加快了这个趋势。拜整个价值链的成本下滑，就算没有补贴的太阳能设备，在某些利基市场，也已足以和化石燃料相抗衡，而更全面的成本竞争力看来已近在咫尺。
政策官员应谨记，只要灯会亮，没有人会真的在意电力是从何处来。煤、油气或者其他绿色能源都会成为太阳能贸易战下的真正获益者。(完)
(译文审校 于春红)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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