《热点透视》西班牙想在银行援助行动上“抄近路”

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 George Hay; 编译 隋芬
路透伦敦9月24日电---西班牙仍想在外界对它期待已久的银行业援助行动上"投机取巧".它已获得最高1,000亿欧元的资金承诺,为陷入困境的银行业重整资本.让人担心的是,它恐怕会想尽办法减小这个数额.西班牙政府显然不知道,保守一点才能让人感觉可靠.
据西班牙一位资深银行家估计,目前的预想是西班牙会用到大约600亿欧元.这笔钱需要来填补因转移约1,300亿欧元银行有毒资产所带来的资本缺口;有毒资产以很大的价格折扣从境况最糟的银行转移至一家新的"不良银行".使用的资金数将基於两个因素来定:西班牙总体银行贷款面临的2,610亿欧元亏损,以及对银行核心一级资本充足率最後至少达到6%的要求.贷款亏损将由现有拨备以及未来几年可能获得的获利来加以冲销.
咨询机构Oliver Wyman在6月的银行业调研後作出上述亏损假设,它们并非天方夜谭.该机构假设整体贷款将亏损16%,包括开发商贷款亏损47%.但就算是这样的假设,或许也还不够保守.对未开发地块的贷款亏损比重预估是80%,而实际比重也许接近100%.根据摩根大通的研究,如果采用"最糟糕"情境下的几项假设,比如当递延税项资产被禁止作为资本,那麽银行的资本缺口或许会达到870亿欧元.
再来看看转移不良资产时所适用的折扣幅度.资本需求600亿欧元,意味着资产是以55%的折扣率出售给不良银行.这样的折扣虽已很大,但恐怕也还不足以打消对事态恶化的担忧.据摩根大通计算,折扣幅度每再扩大10个百分点,重组资金的数额就需增加130亿欧元.若贷款亏损假设再严重一点,转让资产的折扣幅度达到65%的话,那麽外界承诺的1,000亿欧元对西班牙来说将一分都不能少.
为什麽西班牙不想面对这些确凿的事实呢?可能是因为首相拉霍伊的政府不想欠下欧元区更多债务.但还有一个更消极的看法是,这也许就是拉霍伊的本色.在解决银行问题时,他一贯就喜欢零敲碎打地做,而不去寻找一套综合方案.但假如投资者对西班牙又一次的银行救援持保留态度,那麽该国要想有所转机将更加困难.(完)
--译文审校 高琦
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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