《热点透视》西班牙成为欧洲崛起新星

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Fiona Maharg-Bravo 编译 王冠中

路透马德里10月25日 -在经济分析师的创意下，欧洲各经济体似乎在互换角色。西班牙成了新中国(或新德国)，德国成为新法国，法国转变成了西班牙或意大利，而意大利则维持原样。这样的对比很吸人眼球，多数情况下太过表面，但有时候却引人深思。

随着西班牙终于在九季以来首次摆脱衰退，不再只因僵屍银行和萎缩人口，而被拿来与希腊和日本做对比。德意志银行称，单位劳工成本下滑，意味着西班牙可能踏上让德国成为出口强国的“坚实成长”(leangrowth)轨道。金融顾问公司Arcano近期一份报告便命名为“西班牙2014 = 德国2004”。

西班牙出口自1999年以来持续表现不俗，扩张至国内生产总值(GDP)的三分之一。面对新兴市场的夹击，西班牙在全球市场的份额维持的要比其他国家好。西班牙的经常帐赤字--2007年时相当于GDP的约10%--已完全逆转成为小幅顺差，部分原因也在于此。以单位劳工产出来衡量，西班牙大型企业的生产力和德国相当。

意料之外的阻碍是，在能追上德国之前，西班牙要走很长一段奋斗之路。德国的出口仍占其GDP逾半数。而西班牙的中大型企业比例少了许多，仅占整体企业的0.8%，低于德国的3.1%。西班牙研发投资对比GDP的比重也不及德国的一半。根据最新的经济合作暨发展组织(OECD)调查，两国的人力资本差距看来相当大。这也是为什么Natixis认为西班牙应是会成为下一个中国，聚焦在欧洲其他地区的中间市场出口。

这些对照过于简单，但也凸显出“经济大衰退”(GreatRecession)所造成的转变。西班牙出口业并非特别劳力密集，该领域的崛起未能阻止失业率升至当前的26%。但和法国及意大利不同的是，至少西班牙是朝正确的方向前进。成为新的西班牙，本身就是一种成就。(完

(译文审校 李爽)

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