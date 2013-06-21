《热点透视》西班牙只剩一个问题 却是极大的问题

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视撰稿人，文章仅代表其本人观点)
撰稿 Viktoria Dendrinou 编译 杜明霞
路透伦敦6月20日 - 西班牙差不多已经完成修复房地产业、银行业和财政问题等比较容易的工作。国际货币基金组织(IMF)周三公布的最新评估中，适度肯定了西班牙政府的努力。不过，正如IMF所指出的，西班牙还有一个重大问题--失业。
根据欧盟执委会的预估，今年西班牙财政赤字与国内生产总值(GDP)之比将从2009年的11.2%降至6.5%，西班牙的政治体系功不可没。而今年单位劳工成本以及出口占GDP的比例从2009年的23%升至33%，归功于西班牙的雇主和员工们。西班牙10年期公债收益率从去年7月的7.7%降至4.8%，则要归功于欧洲央行的帮助，以及投资者注意到这点。
陷入困境的金融业正在去杠杆化。这不全然是好消息，因为信贷紧俏且成本高昂。不过企业正在获得一些帮助，有来自德国的帮助，西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)领导的政府可能也在帮忙。拉霍伊周三承诺“减少文书程序，缩减官僚繁文缛节”。
但在某种程度上说，所有这些改进都是比较容易的部分。他们只是扭转了西班牙信贷和建筑业繁荣时期形成的过度状况。剩下的一个问题--结构性失业处于无法承受的高位--则从未得到充分解决。
目前西班牙失业率高居27%，青年失业率更是高达56%。但即使在经济繁荣和外来移民很高时期，失业率最低时也有8.3%的高水位。在正在改善的西班牙经济图景中，功能失调的就业市场是一大硬伤。
主要问题众所周知：严苛僵化的规定造成聘雇成本高企。如果要设法解决，就必须改变沿袭好几个世代的固有做法，特别是就业市场上“在职人口”的特权地位。有必要采取无固定期限的劳动合约，取代临时合约。而且还要降低遣散费。若能提出赋税措施激励，将有所帮助。
拉霍伊还有两年任期，而且在国会享有绝对多数优势，他应该纠正这些根深蒂固的不良做法。如果不能大大降低失业水平，那么西班牙出现的任何复苏都将是有气无力、不稳和短暂的。(完)
(译文审校 蔡美珍)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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