《热点透视》英镑虽算不上避险货币 但可望有稳健表现

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Ian Campbell; 编译 艾茂林
路透伦敦8月12日 - 英镑现在算是避险货币吗？那倒未必--英镑本身有违“避险”二字的因素太多，其中就有英国央行新任总裁卡尼就货币政策发表的温和言论。但在这场货币竞赛当中，英国比大多数主要对手的处境都有利。
英镑有两大劲敌。头号敌人就是卡尼：他提出的数年维持实质负利率的前瞻性指引，等于是在邀请大家抛售英镑。二号敌人是贸易：英国经常账赤字与国内生产总值(GDP)之比达到3.6%，高得非同寻常。海外投资的收益不佳，过去一年仅增长3%。对欧元区出口也低迷不振。
但话又说回来，欧元也并不诱人。除了德国，欧元区其他地方的经济维持疲弱--而英国显露出GDP增幅提速的迹象。此外，欧洲央行(ECB)对于宽松货币的承诺至少是和英国央行一样强有力的。欧洲央行总裁德拉吉已经许下必要时启用“直接货币交易”(Outright Monetary Transactions,OMT)的坚定诺言。
至于美国，美国联邦储备委员会(美联储/FED)在谈论收紧货币政策的事，这应当利好美元。但要作出正确的比较，看的是行动而不是言论。虽然美联储可能缩减量化宽松(QE)，但目前美国的QE规模相当于GDP的6%，大得荒唐。相比之下英国的实质QE相当于零。
还有日圆。日圆可不安全，因为日本的财政赤字较GDP比率超过了英国和美国，而且日央行印钞放水的龙头依然大开。那么瑞士央行呢？这像是一台免费印钞机，印出的钞票昂贵并且可能贬值。澳元曾经坚挺，但已风光不再；因为商品价格和澳洲经济增长都在走软，利率也在下降。
英镑不太可能大涨，但也不会大跌，除非英国增长陷入停顿或英国央行在QE方面有惊人动作。而且英镑兑美元报1.55、兑欧元报0.86，可以说都还比较低。(完)
(译文审校 戴素萍)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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