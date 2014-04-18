《热点透视》市场乐观而央行或许审慎，英国升息前景难料

中国房地产：预计二季度住宅地价增速或将进一步放缓--土地勘测规划院报告
路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Swaha Pattanaik 编译 李春喜
路透伦敦4月17日 - 市场对英国经济如此乐观，以至于他们预期英国央行会提早而非延后加息。失业率下降？这算是买入英镑和卖出英债的一个理由。通胀率下滑呢？这对于实质工资和消费利好，因此也有利于经济增长。交易员们认为英国央行不会对这些表现无动于衷。
在这种想法推动下，英镑贸易加权指数升至2008年以来最高，10年期英债收益率(殖利率)过去两日上涨五个基点。市场的乐观情绪可能还会持续一段时间。毕竟，交易员们的想法曾被证明正确。2月时，英国央行觉得交易员们的看法值得接受，承认可能在2015年而不是2016年升息。
不过，英国央行对经济可能没有那么乐观。央行已经放弃将失业率降至7%作为升息的重要参考指标，而且虽然周四公布的失业率降至6.9%，但质量却不高，主要由于自谋职业和兼职就业的增长所致。
另外家庭可能感觉经济压力有所减轻，因为总薪资增幅近四年来首次与通胀齐平。不过，剔除奖金后，通胀涨幅仍高于工资增长，这基本上不是可以提早升息的兆头。
对增长前景的赞美热情也需要降降温。虽然国际货币基金组织(IMF)预测今年英国国内生产总值(GDP)增长2.9%，高于其他主要发达国家。不过总产出仍较危机前峰值水平低1.4%。另外，英国央行对于升息带来的“低通胀”风险可能比投资者更担心。在其他国家，通胀下降的势头一直难以解释，逆转的难度则更大。
央行也不大可能用加息这样的“钝器”作为应对房价加速上涨的首选手段。毕竟，加息将提高所有刚踏入有房者门槛的人的借款成本。
市场对利好消息过于关注，而央行看到的情况可能没那么美好。(完)
(译文审校 高琦)
路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间12:06 今日报价
路透台北4月17日 - 台湾股市周一小幅下跌，大致尾随区域股市走势，市场并未因为美国财政部将台湾列入汇率政策监测名单而陷于不安。 美国财政部上周仍因实质经常帐而将台湾继续列在汇率操纵监测名单，不过当中并未提及台湾单方面干预汇市。 美国财政部警告称，“财政部呼吁台湾当局展现出持续将汇率干预仅局限于市场失序等例外状况时使用。” 0338 GMT时， 台湾加权股价指数 跌0.16%至9,717.28点，上 交易日收跌1.1%。 电子类指数 下跌0.4%，金融保险类指数 跌0.55%。 交投热络个股中，国泰金 跌0.84%。 关于美国财政部的汇率报告，〞我们会跟美方持续沟通，双方沟通管 道都很畅通。〞台湾央行外汇局长颜辉煌周六对路透记者说。 他表示，在三项标标准中，其中，在经常帐占GDP比重须低于3%这一 项，因台湾的超额储蓄太高GDP规模又小，无法达到美方的标准；至于干 预汇率部分，根据