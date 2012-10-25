《热点透视》投资人为何去青睐亚马逊而非看好苹果?

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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撰稿 Robert Cyran 编译 王冠中
路透纽约10月24日电---投资人怎麽会比较青睐亚马逊(AMZN.O)而非苹果(AAPL.O)?没错,苹果的市值是高出很多.但投资者却愿意接受亚马逊比苹果高出近八倍的市盈率(本益比).这不管怎麽看都太过昂贵.况且亚马逊总是在承诺未来会更好,苹果则是持续在实践创新,让上述的情况更令人不解.
两家公司的营收成长幅度类似--年增幅仅略低於30%.但一谈到获利就胜负立见.亚马逊几乎只是损益两平,该公司上季获利仅700万美元,尽管营收达128亿美元.然而,苹果的25%净利润率,则是带来了88亿美元的获利.
当然,华尔街想看的是未来.亚马逊估值是2013年获利预估的100倍,因为投资人认为,亚马逊身为网路零售、数位内容和设备销售商的领导品牌,终究会开启获利的洪流.
在此同时,苹果的估值显示,其获利成长将会面临压力.其股票估值为明年获利预估的11.6倍,和标准普尔500指数相同.扣除苹果庞大的现金部位,该倍率就会大减至九倍.
但要说哪家公司的业务看来较为稳健,那肯定是苹果胜出.苹果并不打价格战,而是专注在高品质等其他特质上.从其对iPhone和新iPad mini的定位上就可以看到这一点.而亚马逊长久以来都是在削价竞争,同时也建设了先进的资讯科技(IT)和物流设施.
但一项关键的财务衡量指标暗示,亚马逊的体质可能比表面上疲弱.其资本投资的回报在持续下滑,2009年回报率还超过40%,今年第二季已经降到11%.这有可能意味着亚马逊持续在进行业务投资--不论是机械配送系统或者企业IT按需服务.不过亚马逊的获利机会可能正在枯竭.
苹果过去一季的资本投资回报率是亚马逊的约四倍,暗示没有类似的困难情况.投资人现在买苹果,而不去理会亚马逊对未来的承诺,可能会是比较好的做法.(完)
--译文审校 丁琦
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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