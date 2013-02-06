《热点透视》股市与大宗商品行情分歧走势或许不会持续太久

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Ian Campbell 编译 张若琪
路透伦敦2月4日 - 股票和大宗商品的价格往往有密切关联,但这种关系已逐渐消退.全球股市自8月以来上涨15%;但大宗商品价格几乎闻风不动.是发生"典范转移"了吗?或许不然,尽管页岩气正撼动着能源市场.股票或许只是在量化宽松(QE)举措的支撑下冲得太快;而大宗商品投资人则因对全球增长有疑虑而有所迟疑.
只要QE继续供给全球流动性,这两种资产类别的投资人就仍能相对怀抱乐观.新的主要因素就是日本加入印钞竞赛.美国和日本间争逐祭出QE,对股票和商品等风险资产是一大利好.美国联邦储备委员会(FED)每月提供850亿美元新资金.而据日本央行总裁白川方明,日央行"无上限宽松"的内容包括2013年约50万亿日圆(约合5,500亿美元)资金,及2014年1月起每月13万亿日圆(约合1,430亿美元)的资产购买.
大宗商品行情之所以落后,部分原因可能是美元走势造成.在之前的"冒险意愿升温"市况中,美元倾向走弱,从而推动了商品价格.大宗商品多以美元计价.但美元2012年小幅升值,而日本的新货币刺激计划则剑指削弱日圆.美元兑欧元已走软,但自9月以来,其兑一篮子贸易加权国际货币一直持稳.
除美元的影响外,商品投资人对基本面的不安,可能也不同于股市投资人.全球2012年经济增长了无生气,使市场担心起商品实货需求疲软.此外,供应面确实出现了变化:便宜的美国页岩气或正动摇石油和其他能源价格.
然而,增长数据对股价的作用可能小于估值.鉴于避险债券的收益率处于纪录低档,股市估值看来很有吸引力.MSCI明晟全球股价指数的预估市盈率(本益比)约13倍,低于20年均值的16倍.
同时,最糟糕的经济疑虑并未成真.中国的经济增长和大宗商品需求并未崩溃:例如,中国2012年铁矿石进口较上年增加8.4%.且随着欧元区危机暂止,全球2013年增长展望也在改善.
因此股票和商品的相互关连或许会再度趋于紧密,尤其若股价稍稍拉回的话.而在QE潮流继续涌现之际,这两种资产类别仍具吸引力.(完)
(译文审校 张明钧)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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