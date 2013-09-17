《热点透视》萨默斯退选引动荡 美联储须释放清晰信号

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Swaha Pattanaik/Richard Beales； 编译 石冠兰/隋芬

路透伦敦/纽约9月16日 - 萨默斯退出美联储主席一职的角逐，引发了全球市场的震动。政策实际变化的影响力则更大。美联储要采取行动应对国内问题，但仍可通过释放清晰而连续的信号给全球带来裨益。

萨默斯退选新闻压低美元，推高主要股市。这表明各地的投资者都在密切关注美联储政策动向，尽管没人确切知道萨默斯以及美联储副主席叶伦等其他参选者会采取何种举措。

至于实际的美联储政策，主席伯南克数月前首先暗示，美联储可能很快开始缩减每月850亿美元购债规模，或许就始于本周政策会议。对于这一所谓缩减的预期已引发巨量投资转移，最明显的是资金从债市和新兴市场外流。

随着美国经济看上去逐步改善，美联储改变政策方向是符合时宜的。但这对新兴经济体而言是一处痛点。之前美联储处于全力宽松模式时，新兴国家要应付损及出口的本币升值，现在部分新兴国家则是要面对相反的问题。这次甚至发达市场也免不了要受影响。欧洲央行执委普雷特已经保证，该央行有能力抵消美联储引发的任何动荡。

亚洲或欧洲一旦发生危机，也会牵累美国的经济前景。但美联储仍受侧重国内的政策使命束缚。这意味着，投资者和全球其他地区的决策者最多也就只能指望不要有太多意外了。

根据美联储官员的言论，美联储可能把每月购债规模缩减100-150亿美元。若果真如此，那至少跟伯南克等人给出的暗示是一致的。美联储若能多透露一些它打算采行的方式，也将有助于提高清晰度。

当然，如果说的太明确，美联储可能会反受其乱。伯南克以前的沟通努力就有适得其反的时候。但在这样的一个政策转折点，做一些尝试，总好过让投资者去担忧最坏的结果。伯南克的上司--美国总统奥巴马也可尽他所能--尽量早点宣布谁会接替伯南克。(完)

(译文审校 李爽)

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