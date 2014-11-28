《热点透视》挑战瑞郎兑欧元汇率上限风险极大

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Swaha Pattanaik；编译 许娜
路透伦敦11月27日 - 瑞士央行自2011年以来成功守护了瑞郎兑欧元汇率上限，但现在这道防线遭遇交易商挑战。他们甚至利用外汇期权，来押注瑞郎兑欧元将升破1.20的汇率上限。市场已经挑起了一场看来很难取胜的战争。
不难理解交易商为何想要挑战瑞士央行。欧元持续疲软，支持瑞郎多头。11月30日有关瑞士央行是否应增加黄金储备的公投结果，可能也将支持这一看法。这项动议旨在迫使央行把储备中的黄金占比提高超过一倍，至少达到20%，同时阻止央行抛售黄金；因此若干预汇市遏制瑞郎强势，实际上还要承担一项“黄金附加费”。此外，如果瑞士央行不得不把欧元换成美元来购买黄金，则将进一步压低欧元，进而损及遏制瑞郎兑欧元涨势的努力。
市场肯定是这么想的。欧元兑瑞郎卖权较买权溢价为2012年以来最高，表明市场十分笃定瑞郎将升值。
这样的结果还远无法得到确认。黄金储备动议不太可能赢得绝对多数支持而通过。11月19日公布的民调显示，该动议的支持率为38%。而且就算动议获得通过，央行仍有很多办法继续守护瑞郎汇率上限，甚至可以同时履行购买黄金的职责。央行可以出售非欧元储备、甚至发行美元债券来支持购金，从而避免压低欧元。
瑞士央行守卫瑞郎兑欧元汇率上限的决心毋庸置疑。自实施此汇率上限以来，瑞士外汇储备已增加三分之二，仅在2012年该央行便买入约合1,880亿瑞郎的外币。一家央行若要阻止本币下跌，可能会耗尽储备；但如果想压低本币，则可以随心所欲地印钞票。市场若是明智，最好不要挑战瑞士货币当局。(完)
(编译 许娜；审校 徐文焰)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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