《热点透视》泰国货币政策三重困境：政局动荡、缩减购债与债台高筑

(本文作者为热点透视专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Mukherjee 编译 石冠兰

路透新加坡1月23日 -泰国央行面临的不是两难困境，而是三难困境。政局不稳、美国联邦储备委员会(美联储/FED)缩减购债以及家庭债务偏高，共同构成难以轻松破解的挑战。

泰国央行的货币政策委员会在1月22日以些微差距投票决定维持政策利率在2.25%不变。委员们以四比三的表决结果维持现状，这实属意外，因为央行也将今年国内生产总值(GDP)增速预估下调至3%。而11月反政府抗议活动爆发之前的预估值为4.8%。现在总理英拉在曼谷及周围省份实施紧急状态，以帮助在2月2日提前大选之前因应暴力活动。

如果央行不尽快降息，经济将很快萎靡。不过如果真的降息，就会加快资本外流的速度。泰国债券市场协会(Thai BondMarketAssociation)会长对曼谷邮报表示，随着美联储缩减购债提振美国资产的相对吸引力，今年外国投资者可能会从固定收益市场撤出30亿美元。自11月初以来，外资已抛出13亿美元泰国债券。

资本流出将造成喜忧参半的后果。如果泰铢兑美元延续自4月以来下滑13%的势头，那么泰国出口商可能能够抓住全球经济成长的机遇。而同时，负债超过资产的借款人可能遭遇不幸：自美联储开始实施量化宽松以来，国际银行业者对泰国的曝险已增126%至1,030亿美元，根据国际清算银行(BIS)追踪新兴市场的数据，这样的扩张速度名列新兴市场前茅，仅次于中国。

便利商店营运商CPAll去年借款58亿美元为并购融资，这类大型外币借款人可能已针对泰铢贬值进行一定的程度对冲。但若央行压低举债成本，那么家庭本币债务可能会持续增加，目前家庭本币债务相当于GDP比例高达80%。此外，决策者并没有过多降息空间。除非政治僵局很快终结，否则货币政策三重困境只会越来越难化解。(完)

(译文审校 张明钧)

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