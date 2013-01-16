《热点透视》泰国经济荣景或难以维系,风险升高

记者 Andy Mukherjee 编译 田建华

路透新加坡1月16日 - 泰国经济再次蓬勃发展,但增长复苏的根基不稳.除非泰国政策面和政治面更有活力,否则经济势头或难以维系.

尽管今年约5%的国内生产总值(GDP)增长率预估接近经济的增长潜能,但经济增长质量令人存疑.首次购车补贴刺激去年汽车贷款激增.个人无担保贷款激增30%,泰国央行因此近期发出对家庭债务增长的预警.

同时农户受国家补助的收入也增加.泰国政府连续第二年以高于市场价格收购稻米,预计一年的成本相当于1%的GDP.政府支出的优先顺序有所偏颇.120亿美元的水资源管理工程预计今年不会开工,而该工程是可以阻止2011年的洪灾再现.

泰国央行总裁张旭州称,该行不是消费刺激的"拥趸",他同时也小心应对将国民收入提高一倍至年均1万美元、让泰国跻身富国行列的艰钜任务.

避开中等收入陷阱难度很大,因该国廉价劳动力已捉襟见肘.泰国约10%的劳动力是缅甸移民.曼谷TISCO证券分析师Kampon Adireksombat称,本国就业机会越多,恐意味着泰国企业的成本将升高.

最低工资上调23%,以及北部和东北部农业带乾旱,可能将今年通胀率推升至央行预估的2.8%之上.

不过投资者面临最大的风险还是来自政局.泰国总理英拉(Yingluck Shinawatra)掌权已有17个月,并未过于积极推动特赦她的哥哥、也就是前总理塔信.2006年军事政变中,塔信遭罢黜并被驱逐出境,当前在迪拜生活.

然而技术性失误导致亲塔信的"红衫军"和反塔信的"黄衫军"产生冲突的风险一直存在.除非泰国政局更为稳定,否则政府恐怕没有太大兴趣提升竞争力,也没有什么诱因来实现让人民过好日子.(完)