《热点透视》泰国经济荣景或难以维系,风险升高

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
记者 Andy Mukherjee 编译 田建华
路透新加坡1月16日 - 泰国经济再次蓬勃发展,但增长复苏的根基不稳.除非泰国政策面和政治面更有活力,否则经济势头或难以维系.
尽管今年约5%的国内生产总值(GDP)增长率预估接近经济的增长潜能,但经济增长质量令人存疑.首次购车补贴刺激去年汽车贷款激增.个人无担保贷款激增30%,泰国央行因此近期发出对家庭债务增长的预警.
同时农户受国家补助的收入也增加.泰国政府连续第二年以高于市场价格收购稻米,预计一年的成本相当于1%的GDP.政府支出的优先顺序有所偏颇.120亿美元的水资源管理工程预计今年不会开工,而该工程是可以阻止2011年的洪灾再现.
泰国央行总裁张旭州称,该行不是消费刺激的"拥趸",他同时也小心应对将国民收入提高一倍至年均1万美元、让泰国跻身富国行列的艰钜任务.
避开中等收入陷阱难度很大,因该国廉价劳动力已捉襟见肘.泰国约10%的劳动力是缅甸移民.曼谷TISCO证券分析师Kampon Adireksombat称,本国就业机会越多,恐意味着泰国企业的成本将升高.
最低工资上调23%,以及北部和东北部农业带乾旱,可能将今年通胀率推升至央行预估的2.8%之上.
不过投资者面临最大的风险还是来自政局.泰国总理英拉(Yingluck Shinawatra)掌权已有17个月,并未过于积极推动特赦她的哥哥、也就是前总理塔信.2006年军事政变中,塔信遭罢黜并被驱逐出境,当前在迪拜生活.
然而技术性失误导致亲塔信的"红衫军"和反塔信的"黄衫军"产生冲突的风险一直存在.除非泰国政局更为稳定,否则政府恐怕没有太大兴趣提升竞争力,也没有什么诱因来实现让人民过好日子.(完)
(译文审校 张明钧)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。