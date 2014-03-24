《热点透视》泰国政治危机升级恐使经济前景恶化

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Mukherjee 编译 张若琪

路透新加坡3月24日 - 泰国经五个月的街头抗争，都无法拉下总理英拉(YingluckShinawatra)。但现在，司法压力或能完成这项任务。久拖不决的权力真空加上政治暴力风险升级，将使下半年经济复苏的希望破灭。

泰国宪法法庭3月21日宣告2月2日的大选无效。该次选举遭到反对党民主党的抵制，及反政府抗议者的阻挠。尽管一直未宣布选举结果，但英拉很可能再获委任。

不过现在民众支持的重要性已不及司法上的合法性；英拉看守总理的身分正迅速丧失合法性。她在3月31日前必须向泰国反贪腐机构为自己提出辩护，该机关正调查她在严重破坏财政的稻米补贴计划中扮演的角色。英拉若遭弹劾，且参议院对此采取行动，她可能五年不得参政。那将是泰国第二度完成针对塔信家族发起的政变--英拉的亿万富豪哥哥塔信2006年遭到军方罢黜。

曼谷的中产阶级权势集团一直期待这场整肃，但必须力抗塔信家族的支持者--多半是泰国北部和东北部的稻农。泰国央行设定该国今年国内生产总值(GDP)成长目标为2.7%，已低于反政府示威活动开始前设定的4.8%，但可能再度调降。

大量基础建设项目被搁置。收储的稻米库存堆积如山。与此同时，由于看守政府无权借入资金，故无法按照承诺以高于市价的价格向稻农收购，使稻农陷入困难。

泰铢兑美元较一年前已贬值9.5%，因此出口有可能复苏。但那或许还不足以让泰国股市1月初以来11%的反弹走势持续。民间投资和消费前景双双低迷。如果曼谷成了一片战场，旅游业也将遭受比目前为止更大的打击。在投资者对新兴市场看法仍悲观之际，泰国政治危机恶化可能只会让经济更黯淡。(完)

(译文审校 张明钧)

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