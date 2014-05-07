《热点透视》总理英拉被判违宪下台，泰国恐沦为“亚洲病夫”

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撰稿 Andy Mukherjee 编译 李春喜

路透新加坡5月7日 - 泰国罢黜了总理英拉，这个决定所导致的权力真空，可能会使泰国沦为新的“亚洲病夫”。

泰国宪法法院5月7日要求总理英拉下台，因认定英拉为了加惠家族成员而在2011年调离国家安全局长的做法违宪。英拉的部分看守内阁成员躲过此劫继续留任。但没有了正常运转的众议院，我们无从知道将由谁来任命下一任总理。

此事发生的时机非常不利。泰国将在5月19日公布第一季国内生产总值(GDP)，数据很可能显示经济产出萎缩。内需正在下滑，泰国3月进口较上年同期减少14%。由于通胀预期处于45个月低点，泰国央行有进一步宽松货币政策的空间，不过这会鼓励杠杆已然过高的家庭进一步举债。

银行业尚能够承受，但如果爆发大规模暴力冲突，旅游业可能停滞。若危机持续下去，更大的受害者将是始于10月财年的政府预算。如果不举行新的选举，亟需推动的基础设施项目将无法落实。

泰国反对党不大可能同意7月举行选举，因其很可能在选举中落败。民主党领袖阿披实(Abhisit Vejjajiva)希望先对政治改革举行公投。自从英拉的哥哥--前总理塔信(他信/Thaksin Shinawatra)八年前在军事政变中下台以来，曼谷的精英阶层和东北部水稻种植区塔信的支持者渐行渐远。

英拉的稻米补贴严重破坏政府财政，却让农民对于这项难以为继的措施产生依赖，因此只要当局将不成比例的政府支出用于补贴农户，农民与曼谷精英阶层的分歧将难以癒合。另一方面，泰国的潜在增长率也在萎缩，增加了提高人均GDP的难度。该国人均GDP目前为5,500美元。

不久之前，菲律宾一直是亚洲“病夫”。但该国强有力的政治领导层稳定了经济，人口年轻的优势也有助于经济成长。相比之下，泰国人口正在迅速老龄化，看起来更不稳定。如果英拉下台所造成的权力真空长期存在，泰国将背上“病夫”恶名，并成为投资者看空的目标。(完)