《热点透视》夏季达沃斯的阴与晴

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 顾蔚

路透香港9月14日电---夏季达沃斯论坛举行的这几天，天津的天空异常晴朗。但政治、经济两大阴霾笼罩本届论坛，人们的疑虑显而易见。可以明显感觉到，在中国举行的夏季达沃斯消褪了一些光芒。

中国从五年前开始举办夏季达沃斯论坛，当时正值中国经济奇迹达到巅峰。外国企业努力在北京和上海之外的中国城市寻求新的增长机遇，而中国的官员和企业则试图利用这一平台，在世界舞台拥有更大的话语权。中国国务院总理温家宝每次在论坛的致辞向来是重头戏。

今年温总理的致辞字斟句酌，这可能是他明年初卸任前在世界场合的最後一次公开演讲。温总理没有谈论中国与亚洲邻国及美国的关系这样的热点话题，也没有像以往那样感叹改革步伐不够，而是为自己的总理生涯作了番总结。

一位英国商界领袖抱怨称，这次出席论坛的中国政府官员和国企高管不够多。这其实不难理解，毕竟中国领导人换届在即。最近大家常常聊到的是，国家副主席习近平有近两周未出现在公众场合。（译者注：习近平已回到公众视野，将会晤来访的美国国防部长帕内塔，并将出席中国-东盟博览会。）

商界毫不掩饰对经济疲弱的担忧。太阳能面板制造商天合光能等企业警告称，可能得裁员以削减成本。侧重宏观经济的分论坛出席率较高，大家都想搞明白：这究竟是结构性变化，还是前进过程中的减速期。至于夏季达沃斯的原定核心话题，譬如科技创新和人力资本等，反而退居次要地位，而其实这些正是中国最需要的。

这次出席论坛的金融业者似乎太多了些，这或许也反映出眼下资金过多、优质投资机会太少的现状。在这里，看到更多的是高级银行家以及私募股权金融家，而非企业家。而在资本市场不景气的背景下，华为举行的一次鸡尾酒会成了最为人津津乐道的话题之一，中国银行业家做梦都想促成华为上市。

下面要谈谈东道主天津。天津政府为这次论坛作了精心准备，数以百计的年轻女鼓手身着红色服装，在市文化中心击鼓迎宾。除了丰盛的自助晚宴和中国艺术展示外，来宾们还欣赏了从拉斯维加斯引进的音乐喷泉。中国知名宗教人士星云大师也现身此次论坛，他告诫来宾，财富并不等同于金钱。

星云大师的此番讲话值得回味。基础设施建设使得天津拥有全国最高的人均GDP，但如果深入探究，会发现在经济迅猛增长的同时，有许多方面并未跟进。新的艺术馆固然令人惊叹，藏品却并非如此。虽然临近北京，天津市郊却是大片空置的高楼大厦，因此达沃斯一旦结束，外国来宾就很难找到再多留几天的理由。

如果中国能平稳完成政治过渡，并继续推进改革，前景会更加光明。达沃斯论坛也许还可以改至其他城市举行，或者可制造新的令人兴奋的机遇，譬如习近平的家乡陕西，就可以是个选项。

而眼下对夏季达沃斯、对天津、对中国而言，重要的挑战是如何避免沦为中庸。（完）

编译：辛毅 发稿：朱淑珍

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