《热点透视》贸易已沦为大国的政治手段

(本文作者为路透热点透视专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Richard Beales

路透纽约8月11日 - 受金融危机影响，全球化失去了一些魅力。在2008年银行业危机之前，包括美国和中国在内的各国领袖多数认为，全球贸易增长意味着整体上繁荣程度的提高，即便会有一些人成为输家。那使得贸易自由化本身成为一个目标。但随着这股热情逐渐减退，各国政府越来越把贸易当做是政治手段。

针对俄罗斯的制裁以及该国的反制措施就是最新例证。乌克兰相关事件之后，美国和欧盟限制对俄罗斯出口。现在俄罗斯总统普京也禁止了一些商品的进口。这类的报复性限制措施肯定远没有战火危险。但即便这有一定效用，这类针锋相对的作法也会很快成为一种恶习。

这一危机造成对一种商品(即资本)自由流动的好处产生严重怀疑，并为已经对纯粹市场力量有所怀疑的人提供了论据。

现在中国政府看来将贸易民族主义提高到了一个新水平，IBM(IBM.N)和甲骨文(ORCL.N)等西方企业的中国业务都受到调查，甚至奥迪(NSUG.DE)等合资企业也未能幸免。不论行动的目标是提振国内企业，还是增加政治掌控力，还是排挤外国企业，起到的保护主义效应都差不多。

同时，印度在7月末使得一项已摇摇欲坠的世界贸易组织(WTO)协议化为泡影，凸显出如今自由贸易潮流没什么士气。

甚至在多数跨境开放程度中作为昔日翘楚的华盛顿也出现了不同的受挫迹象。最近出现了关于公司注册地和纳税地的争议声，但这有所不同，不是在国家边境设置障碍，而是冲着政府收入来的。

在危机期间流动的热钱破坏了资本转移不受约束的理由。随着欧洲、美国等地移民问题再度热议，对于劳动力自由流动的意愿也很小。

鼓励商品和服务交换的经济力量仍然强劲。但目前，世界大国看来已将贸易从目标重新归类为手段。(完)

(译文审校 王洋)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。