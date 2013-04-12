《热点透视》货币战加大贸易冲突的风险

(本文作者为路透热点透视专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)

撰写 Martin Hutchinson 编译 石冠兰

路透纽约4月11日 - 世界贸易组织(WTO)的最新报告显示，发生贸易冲突的风险可能正在攀升，去年商品和服务的跨境交易增长疲软态势在今年难以有太大的改善。日本成为最新加入运用货币政策来削弱本币的大经济体，其他国家用贸易壁垒来回应的可能性只会有增无减。

WTO有理由对2012年2%的增速感到忧虑，预计今年增速为3.3%。从1990至2008年的平均增速为6%。更糟糕的是，WTO总干事拉米表示，他认为保护主义的威胁或达到危机开始以来最大，主要原因在于其他经济增长的动因没有发挥什么作用。

过去五年来，全球央行开始通过货币贬值来提振国内产出。日本的新刺激举措就是为了弱化日圆。日圆兑美元从11月的80下方来到现在接近100的水位。不过，拉米指出，更多的直接影响在于资本流入，而非贸易。

不过忧虑情绪仍有增无减。两年前，巴西财长提出警告，美联储大规模购债所导致的汇率效应可能会引发全球贸易战。波兰通过调整兹罗提兑欧元的汇率来减轻衰退程度。随后从2008年到2009年其贸易赤字缩减75%。英国央行和欧洲央行看来也致力于加大购债幅度。

使用货币政策来削弱本币的国家会对其他地区的经济活动产生负面影响。如果富国的经济成长像预测一样仍然疲弱，那么合理的推论是，贸易保护主义者下一步就会采取直接对贸易伙伴货币贬值进行报复之类的行动。