《热点透视》不管你喜欢与否，美国需要一位银行业人士出任财政部高官

港报财经评论：内银估值低，翻身看业绩--信报3月29日
恒生指数昨天收复周一大部分失地，开市后升幅持续扩大，最多涨166点，高见24,360点，重越10天线（约24,303点）之上，惟午后升幅收窄，中段仅涨80点，见24,274点全日低位。尾市重拾升势，恒指收报24,345点，涨152点（0.63%）。全日高低波幅只有85点，成交缩至694亿港元。
(本文作者为热点透视专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Antony Currie 编译 徐文焰
路透纽约3月4日 - 不管你喜不喜欢，美国需要一位银行家出身的财政部高官。新任财政部长杰克卢当然有其自身优势，特别是在预算和立法方面的才能；不过他欠缺非常重要的金融业管理经验。虽然让昔日的被监管者摇身一变成为监管者还是会令人不舒服，特别是在政府的银行业救助行动仍饱受批评的情况下；不过聘请像摩根士丹利 财务长波拉特(Ruth Porat)这样的专业人士担任杰克卢的副手，将有助于填补后者在经验上的不足。
波拉特在华盛顿已经小有名气。早在2008年，她就曾经针对如何挽救受到危机重创的抵押贷款巨头房利美 和房贷美 向财政部提供建议。后来她转而接掌摩根史丹利金融机构部门。在即将出台更多改革举措的时候，有这样一位对银行业、特别是房屋融资有着深刻理解的人士进入财政部无疑将是一大优势。波拉特的工作经验中还包括向科技企业提供金融服务，而科技业是美国经济中另一个重要行业。
有一种担忧一直存在，即曾经--或者未来可能--供职于华尔街的人士可能会更倾向于保护银行家的利益，而非为大众牟福利。过去三年身为全球知名投资银行财务长的波拉特，也曾帮助银行业力抗新监管规定。不过这也是她的职责所在，而且有些官样文章的确值得商榷。她当然足够聪明，知道如果总统奥巴马成为她的老板，那么她应该怎么做。
与刻意选择的立场相比，还有一个更大风险在于，波拉特可能会下意识地滑入亲银行业的集体迷思当中。不过若是财政部被一群职业官僚所把持，也可能轻易被另一种自满情绪俘获。将波拉特或类似的人物引入财政部，将可提高官员背景的多样性，并带来急需的企业意识。(完) (译文审校 高琦)
恒生指数昨天收复周一大部分失地，开市后升幅持续扩大，最多涨166点，高见24,360点，重越10天线（约24,303点）之上，惟午后升幅收窄，中段仅涨80点，见24,274点全日低位。尾市重拾升势，恒指收报24,345点，涨152点（0.63%）。全日高低波幅只有85点，成交缩至694亿港元。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 4月4日 商品及服务收支(亿澳元) 1月 顺差13.02 顺差33.34 出口(较前月) -3% +5.0% 进口(较前月) +4% +1.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)