《热点透视》谁将成为世界首位万亿富豪?

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者Martin Hutchinson为热点透视专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。)
路透纽约10月15日 - 第一个万亿富翁可能就在我们中间诞生。瑞信在世界财富报告中设想出一个愿景：在经历了两代人(约60年)之后，地球上会出现11位资产超万亿美元的富豪，第一位万亿富豪的出现会早于这一时间。经济趋势将决定下一个万亿富翁的身份：一个科技神童、对冲基金奇才还是资源大亨。全球化给了非洲一次机会，但其他数据暗示，这位万亿富翁来自俄罗斯的可能性更大。
在该研究有趣的“如果是这样”(what if)猜想环节中，2073年年底前世界最富有的11个人其净资产将达到1万亿美元。假设目前福布斯富豪排行榜的富人保持目前的排名和资产值，结合每年6.13%的经济复合增长率，到2073年时，目前榜单上最后一名的资产都会超过现在第11位沃尔玛(WMT.N)继承人克里斯蒂·沃尔顿(Christy Walton)和她家族的财富值。假设继续保持目前的财富分配模式，目前身价700亿美元的世界首富、墨西哥电信大亨卡洛斯·斯利姆会在2058年时资产突破万亿美元。
当然，我们需要想象经济周期和轨迹可能会如何改变。目前世界货币政策形势有利于那些能利用过剩流动性的金融家。如果货币政策温和、且全球经济快速的无通胀增长主要通过科技创新推动，那么硅谷可能是万亿富翁的产生地。Facebook (FB.O)创始人扎克伯格也有成为万亿富翁的可能，但需要45年、到他74岁时才会实现。
如果全球经济不平衡情况得以缓解，欠发达国家的经济增速持续高于发达国家，那么第一个万亿富豪也很可能从新兴市场诞生。墨西哥的斯利姆不是唯一可能的人选。可能是印度的安巴尼(Ambani)或米塔尔，或者类似中国饮料业大亨宗庆后，或者业务遍及亚洲的一位领军者。同时非洲的形势如何发展有待观察，目前身家大约160亿美元的尼日利亚富豪阿里科·丹格特(Aliko Dangote)的希望也很大，但他需要活到101岁才可能会成为万亿富豪。
如果高通胀长期持续，将意味着60年后万亿富豪的人数可能会超过瑞信的预测，且首个万亿富豪或诞生于石油业或采矿业。俄罗斯的机会很大。没有任何大国的超富豪能像俄罗斯大亨那样在榜单上稳如泰山。2005年公布的俄罗斯的26名身家过10亿美元的富翁中，有25人在2010年榜单上依然拥有不低于10亿美元的财富。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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