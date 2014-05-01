《热点透视》英国经济看似光鲜亮丽 但不无隐患

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Ian Campbell；编译 王翔琼
路透伦敦4月29日 -英国第一季国内生产总值(GDP)表现强劲，一如市场预期。但今年潜藏隐患。统计学家将调整统计方法来解决英国的一大问题--低存款率。数据可以进行奇妙转换，但现实仍然发人深省。
第一季GDP较前季增长0.8%，在外界预料之中。GDP较上年同期增长3.1%，表现也十分不错。英国很可能成为发达国家中经济增速最快的经济体。但仍须对其体质发出一些警告。
目前英国经济成长迅速，年增率创危机爆发前以来最高，部分是因为经济下滑幅度很深，得花费这么多的时间才回升。第二个警告则是，即便现在，复苏当中都存有大量泡沫。外资涌进伦敦地产，据报导其中一些来自俄罗斯寡头，这绝不是带动经济成长的可靠因素。
英国GDP表现不俗除了受到寡头帮助之外，统计学家也将给与助力。英国国家统计局已表示，今年9月将使用2010年版欧洲帐户制度(欧洲会计帐系统/ESA)替代2005年版ESA，将给英国GDP带来2.5-5个百分点的增幅。这样的增幅得来不费吹灰之力，全都是基于重新计算。
近年来英国经济的一大缺陷--家庭存款率极低，将产生更为严重的影响。2010年版ESA将调整养老金收益的定义，因此雇主承诺的出资将归为雇员存款当中。个人存款率将会翻倍。但本质上资金的转移是在经济内部进行。企业存款将减少。
英国GDP的丰年已经展开。这场迟来的复苏无疑应该受到欢迎。但令人忧心的是，因为有了寡头和统计学家们的贡献，让这一切来得太过容易。实际上经济产出仍比2008年低0.6%，这更好地反应了现实状况。(完)
(译文审校 张明钧)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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