《热点透视》英国不应退出欧盟,反而应加入欧元区

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Edward Hadas; 编译 杜明霞/兰秀娟

路透伦敦2月4日 - 英国首相卡梅伦根本没有领导英国加入欧元区的打算.他在最近的讲话中排除了加入欧元区的可能,并希望英国就退出欧盟举行全民公投.英国的对外贸易中约有一半是使用欧元,因此对欧元怀有戒心在政治上可能说得通.从经济上则恰恰相反.

即使卡梅伦想加入欧元区,如今也已不现实.在把主权债务与国内生产总值(GDP)之比从当前的88%降至60%之前,英国不会被允许加入欧元区.而在财政赤字与GDP之比降到欧元区对新成员国的要求上限之前,债务比重的下降速度无法加快.英国过去四个季度财政赤字相当于GDP的比例约为6.2%,欧元区要求的上限是3%.

英国上次在2003年官方判断是否加入欧元区的根据也不再有效.当时英国财政部在长达246页的研究报告中总结道,"现在加入(欧元区)不符合国家经济利益".

但英国经济后来的表现也许让该报告的作者们大为吃惊.与其他欧洲国家相比,英国遭受了更为持久的经济衰退,英镑走软,英国的财政状况越来越脆弱.英国政府2003年时大肆吹嘘的控制财赤的"黄金法则"已经破产,金融危机还令英国央行的声誉严重受损.亲英派所能做出的最好宣称,就是与欧盟和欧洲央行相比,英国当局不再更无能.

英国政府在2003年文件中讨论了五项测试,而不佳的历史记录证明需要对这些测试做出修正.这五项测试如下:

1)经济趋同.英国政府拒绝加入欧元区的主要原因就是,欧元区和英国的经济周期不同,这会让欧元区的货币政策时常不适用于英国.但这种趋同现在似乎已经实现--衰退和疲弱复苏都是同时发生的.此外,英国的货币政策自主权也没给该国带来明显好处.如果有什么不同的话,那就是英镑疲弱导致了不受欢迎的严重通胀.

2)灵活性.2003年的评估文件假定了欧盟的政策僵硬,而英国政策灵活.但这种判断似乎已经过时.欧洲央行(ECB)和欧盟当局在危机时期改变了政策且扩展原则,增强了欧元的韧性且加强了金融一体化.而英国一直未能从本币贬值20%中获得多少益处.

3)投资.财政部最初的研究结论是,成员国身份将提升流入英国的外资的质量和数量.自那时以来,欧元区已经变得更加团结,英国所恣意秉承的货币孤立主义倒更像成了劣势.

4)金融服务.2003年时财政部承认说,加入欧元区对伦敦市将是好事.目前来看,不加入欧元区,对英国的金融交易而言是明显不利的.

5)增长、稳定和就业.之前,英国政府可能支持"欧盟宏观经济框架演进的方向".现在的问题是,英国到底有没有一个切实可行的经济框架,更不必说优于欧元区的框架了.陷入三底衰退的可能性,就已经证明了英国经济停滞不前的特征.

综上所述,这五项测试都表明,只要英国把债务负担降下来,其就将从成为欧元区成员国中获益.若英国财政大臣欧思邦想重复这些测试,他将加上第六项内容:加入欧元区会否提升英国的全球经济地位?答案显而易见.随着欧元区日益成为一股单一的经济力量,且中国在全球的经济实力上升,占全球GDP不到3%且持续处于贸易逆差的英国的地位只可能被削弱.

不论英国国家主义会带来怎样的政治和文化益处,卡梅伦退出欧盟的意图在经济上是完全讲不通的.这可能无法在政治层面取得成功,但如果卡梅伦追求的是繁荣,他就应该走相反的方向-向着加入欧元区前进.(完)