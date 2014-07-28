《热点透视》英国GDP增长可能只是看起来很美

(本文作者为路透热点透视专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Ian Campbell; 编译 王丽鑫

路透伦敦7月25日 - 摇旗呐喊吧。即将公布的数据将标志着一个重要的里程碑。实施了五年的超低利率，英国终于重返2008年达到的国内生产总值(GDP)增长峰值，比德国和美国晚了三年。但不得不指出的是，英国第二季GDP的细节中仍有荒凉。

英国央行货币政策委员会(MPC)将看到一些值得担忧的地方。经济较第一季增长0.8%，但贡献几乎全部来自服务业，该行业增长1%。工业生产增长率从第一季的0.7%降至0.4%。建筑产出萎缩0.5%，这对于一个需要更多房屋建设的国家不是好消息。

和以往一样，英国经济增长不太均衡，服务业有把工业和制造业甩在后面的迹象。英国经常帐赤字与GDP的比例超过4%，接近纪录高位，也更加证明了这一点。缺乏国际竞争力看来仍是抑制英国经济增长的一个大问题，英镑最近的升值对此毫无帮助。

英国经济减速的风险映射出更普遍的趋势。德国央行估计德国第二季GDP增长迟滞，国际货币基金组织(IMF)刚刚下调对今年全球经济增长的预测，新兴经济体也不及以往强劲。欧洲疲软和全球经济增长缓慢对于英国出口不利。

服务业或会支撑英国经济增长，不过也有一些风险。截至5月的三个月，薪资仅较上年增长0.3%，即便更多的英国人找到工作，但他们仍不能随意消费。