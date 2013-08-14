《热点透视》英国通胀率相对过高，并不适用零息政策

东北亚情势：美国防部对NBC有关对朝鲜采先发制人行动的报导不予置评
路透华盛顿4月13日 - 美国五角大厦周四对美国国家广播公司(NBC)有关可能对朝鲜(北韩)采取先发制人行动的报导不予置评，称政策规定国防部不能讨论未来的军事行动，“也不能公开推测可能出现的情况”。
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Edward Hadas 编译 石冠兰
路透伦敦8月13日 - 英国7月消费者物价指数(CPI)较上年同期上涨2.8%，很容易在这一最新数据面前松懈下来。毕竟，这一增幅符合预期，较英国央行2012年4月设定的2%的目标差距维持在一个百分点之内。但我们却没有理由那么淡定。英国推行的货币政策并不适用于本国经济。
尽管英国央行停止了量化宽松举措，但政策利率在0.5%，而且最近还表达出在经济更为强劲前都会持续这样的低息，这仍是绝对的刺激性政策。如果通胀率处于危险低位、经济陷入深度衰退而且没有金融失衡迹象的话，这样做是有道理的。而英国却不符合上述任一要件。
按照上世纪70年代的双位数通胀率水平来看，过去三年英国通胀年率3.3%的水平算是相当温和的。但该水平远高于央行目标，足以引发忧虑。这一水平也远高于同期1.9%的收入增速，意味着薪资压力没有压制住价格攀升--这是通胀势头紮根的典型信号。
不过，目前经济疲态可能还可以抑制住通胀。然这一束缚正在被摆脱。国内生产总值(GDP)增速预估随着企业信心指数在一路调高。英国央行选定的失业率指标将成为最后改善的数据，在这之前要先改善的是订单状况、工作时数、以及订价能力。
同时，英国金融失衡的两个最佳指标已处于警告水位。根据英国政府数据，商品贸易赤字相当于GDP的比例看来停滞在7%左右，房价年增率也在稳步上升，该指标从2012年初的持平走高至今年6月的上涨3.1%。
英国央行或许有时已为部分经济设定了正确的政策，但不是2013年下半年的英国。(完) (译文审校 张明钧)
路透华盛顿4月13日 - 美国五角大厦周四对美国国家广播公司(NBC)有关可能对朝鲜(北韩)采取先发制人行动的报导不予置评，称政策规定国防部不能讨论未来的军事行动，“也不能公开推测可能出现的情况”。
路透上海4月14日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周五较上日微跌0.08%至93.18；SDR篮子指数微升至95.27，BIS篮子指数微跌至94.16 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.74%，SDR篮子指数跌0.24%，BIS指数跌2.17% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.874 -89 欧元 7.3103 286 日圆 6.3136 -30 港元 0.8843 -8.6 英镑
* 韩元下滑，因与朝鲜之间的紧张局势加剧 * 受假日因素影响市场交投清淡 * 特朗普言论继续令美元和美国公债收益率承压 路透东京4月14日 - 美元周五整理跌势，本周料将录得跌幅，因地缘政治紧张局势给避险货币日圆带来支撑。 美元指数 日内持平，但本周累计下跌0.6%。 美国总统特朗普周四称，朝鲜问题“将会得到解决”，与此同时中国敦促要谨慎，而外界愈发猜测朝鲜可能即将进行第六次核试验。 美元兑韩元 上涨0.6%，报1,136.5。 美国军方周四称，向伊斯兰国在阿富汗东部的隧道网络投放“炸弹之母”。这是美军在战事中使用过的最大的非核装置。 “我认为‘炸弹之母’是为了让朝鲜看看美国的军事实力，”东京外汇研究公司Global-info Co主管Kaneo Ogino称。 “但我们今天可能不会看到市场大幅波动，我想短线投资者已经做空美元，现在大家在等待下一个触发因素，”他称。 美元/日圆 日内小涨0.1%至109.17日圆，