《热点透视》英国通胀率相对过高，并不适用零息政策

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Edward Hadas 编译 石冠兰

路透伦敦8月13日 - 英国7月消费者物价指数(CPI)较上年同期上涨2.8%，很容易在这一最新数据面前松懈下来。毕竟，这一增幅符合预期，较英国央行2012年4月设定的2%的目标差距维持在一个百分点之内。但我们却没有理由那么淡定。英国推行的货币政策并不适用于本国经济。

尽管英国央行停止了量化宽松举措，但政策利率在0.5%，而且最近还表达出在经济更为强劲前都会持续这样的低息，这仍是绝对的刺激性政策。如果通胀率处于危险低位、经济陷入深度衰退而且没有金融失衡迹象的话，这样做是有道理的。而英国却不符合上述任一要件。

按照上世纪70年代的双位数通胀率水平来看，过去三年英国通胀年率3.3%的水平算是相当温和的。但该水平远高于央行目标，足以引发忧虑。这一水平也远高于同期1.9%的收入增速，意味着薪资压力没有压制住价格攀升--这是通胀势头紮根的典型信号。

不过，目前经济疲态可能还可以抑制住通胀。然这一束缚正在被摆脱。国内生产总值(GDP)增速预估随着企业信心指数在一路调高。英国央行选定的失业率指标将成为最后改善的数据，在这之前要先改善的是订单状况、工作时数、以及订价能力。

同时，英国金融失衡的两个最佳指标已处于警告水位。根据英国政府数据，商品贸易赤字相当于GDP的比例看来停滞在7%左右，房价年增率也在稳步上升，该指标从2012年初的持平走高至今年6月的上涨3.1%。