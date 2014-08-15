《热点透视》英国可能等到2016年才升息，甚或更晚

上海车展：中国易车公司近日获腾讯、百度和京东共计投资10亿美元
路透上海4月20日 - 中国汽车服务平台--易车控股有限公司董事长李斌周四称，易车近日已从腾讯、百度和京东筹得10亿美元；该公司寻求成为中国最大的在线汽车融资平台。
(本文作者为路透热点透视专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Ian Campbell；编译 王丽鑫
路透伦敦8月14日 - 英国今年或明年初会升息吗？2014年年初以来市场一直在猜测。连热点透视都揣测，如果国内生产总值(GDP)加速增长扭转通胀下降的情况，英国央行可能会在主要央行中率先升息。但若通胀维持低位，则英国可能等到2016年甚至更晚才升息。
英国央行总裁卡尼在8月13日公布季度通胀报告时称，英国“貌似正常”。但不正常的是，英国生产力较2008年水平低逾4%，且六年来薪资增长几乎一直落后于通胀率。在几十年来最严重的危机打压下，英国经济结构已经下移。均衡利率也随之下降。
基础改变对于肯定会影响政策利率的一项因素产生了负面影响：即通胀率。除非薪资开始加速涨升，否则通胀可能维持低档。英国央行对通胀率的最新预测是，2017年中以前维持在2%目标水平或其下方。如果这项预测是正确的，为何还要升息？
当然央行的预测可能是错的，以前也常出现这种状况。通胀率小幅上升，可能就会引起货币政策委员会(MPC)的迅速回应。不过除国内经济复苏极其缓慢以外（自2007年以来英国人均GDP仍低5.6%），英国还面临外部下行的压力。欧元区通胀降至仅0.4%，法国和德国增长停滞。英国虽为岛国，但仍将受到欧陆的拖累。
英国央行的经济成长预测看来确实乐观。央行预计2015年GDP增长率将接近3%。但英国经济在弹回2008年水平后，面对欧洲经济放缓的状况，英国经济成长步伐很容易放缓。这也可能拉低通胀。
市场预计欧元区在2016年底以前不会升息。而投资者预计英国远远在此之前升息，可能也是错的。(完) (译文审校 龚芳)
路透上海4月20日 - 中国汽车服务平台--易车控股有限公司董事长李斌周四称，易车近日已从腾讯、百度和京东筹得10亿美元；该公司寻求成为中国最大的在线汽车融资平台。
（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年4月19日—随着2015年年中、2016年年初股市震荡期间实施的监管干预措施逐步解除，中国证券公司利润和资本的波动性或将在2017年降低。标普全球评级18日发表报告《2017中国证券行业展望：监管正常化利于平稳经营》如是表示。
路透首尔4月20日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0732GMT，外资在韩国股市买超751 亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月20日 75.1 224.4 -275.6 ^4 月19日 -225.1 110.4 116.0 4 月18日 11.4 38.5 -48.2 4 月17日 -111.7 266.6 -160.9 4 月14日 -73.5 22.8 44.4 4 月13日 -1.1