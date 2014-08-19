《热点透视》伦敦房价增速慢于全国，降低英国央行决策难度

(本文作者为路透热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Chris Hughes； 编译 王丽鑫

路透伦敦8月18日 - 对于英国央行来说，英国房地产最新数据是天赐礼物。伦敦地产市场看来势将逊于国内其他地区。这将大大降低制定货币政策的难度。

地产网站Rightmove称，截至8月9日止的四周，伦敦房屋要价下跌5.9%，肯辛顿区和切尔西区下降7%。英格兰和威尔士整体仅下降2.9%。上周高端地产仲介汉普顿斯(Hamptons)公布，首都待售房屋库存增加。

实际价格可能仍然很高。而且伦敦增速比英国其他地区慢一个月，也不能扭转五年来累积涨幅的巨大差距。不过Rightmove的数据是迄今为止最有力的证据，显示房价趋势在扭转，可能重返2001-2006年的格局。

据Nationwide，在这五年间，英国房价上涨了91%，但大伦敦地区上涨66%。据地产仲介John D Wood，包括肯辛顿区、切尔西区和贝尔格莱维亚区的所谓伦敦市中心房屋均价仅上涨33%，公寓价格上升24%。2006年年中，信贷及金融业荣景推动伦敦房价开始起飞。

尽管贷款利率仍然很低，但英镑升值，加上英国抵押贷款体制更加严格，意味着国内外买家数量减少。历史重演将使决策者感到宽慰。首先，干预房地产市场的呼声将降低，这些呼声基本上是要求央行采取全国性政策给伦敦降温。首都市场放缓将显示，随着最高端住房租金回报率触及2.2%，市场在自我调控。