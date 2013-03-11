《热点透视》用资本利得税替换房产交易印花税将令英国获益

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Robert Cole/编译 杜明霞
路透伦敦3月8日 - 英国财政大臣欧思邦3月20日将提交年度预算。为了维持信誉，他要坚持实行撙节举措。为了解决债务问题，他要维护税收收入。为了将收入最大化并且安抚担心经济衰退的选民，他需要促进经济增长。通过征收房产交易税并修补一个漏洞、亦即开征目前没有向自住房征收的资本利得税(CGT)，他一下子就可以完成以上三个目标。
这种转变可以让英国政府征收的住宅房产税收入翻番。同样重要的是，这还可以激励国内生产总值(GDP)增长，因为新房主热衷于维修和装修房屋，但现在向买房者征收的印花税抑制了他们的热情。用资本利得税替代印花税可望促进房产交易。通过谨慎地设定税收门槛和税率，资本利得税可以成为更加与时俱进的税制，因为它的多数税收是从更富有的人身上征得的。而且由于资本利得税针对的是卖房者的利润，而不是针对所有权，因此应该更容易接受。
英国政府通过向100万宗购房交易中的四分之三、价值12.5万英镑或以上的房产征收印花税，每年收入约45亿英镑。而根据热点透视的计算，如果以类似的起征点征收资本利得税，这项税收收入将翻番至每年90亿英镑以上。若欧思邦只是想征得与印花税相同金额的税收，那么资本利得税会让三分之二的房屋交易免于征税。
有两个困难之处。首先，从政治上将很难推行住房资产利得税，因为选民非常希望享受税收豁免，而且很多人会觉得这项新税在从原本属于他们的收入里抢钱。不过至少反对党工党和在联合政府中占少数的自由民主党，已经同意征收“豪宅税”，对价值200万英镑以上房屋课征每年1%的税，每年会给英国政府带来约10亿英镑收入。
其次，房价平稳会令未来税收收入降低。但这是另一届政府要操心的问题了。
好的财政决定通常需要政治勇气。把向英国自住房征收的印花税替换成资本利得税是个好主意，足以值得承受某些政治上的苦痛。(完)
(译文审校 张明钧)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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