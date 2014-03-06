《热点透视》乌克兰身陷危机 债权人无法全身而退

路透伦敦3月6日 -乌克兰债权人的悲惨世界还没有尽头，尽管该国和国际货币基金组织(IMF)商谈立即给予救助，但乌克兰的债券价格还是一泻千里。债权人或者面临债务偿还时间表重整这样还算温和的手段，或者就得接受价值减记这种创伤剧烈的结果。而节支措施、货币贬值和持续政治不确定性，都指向后一种结果。

进来的政治动荡已让债权人付出了代价。乌克兰2016年到期、以美元计价的债券最低交易价格为面值的85%，收益率达到15%。面临这样的借款成本，乌克兰需要IMF和欧盟的支持才能融资来填补赤字，偿还贷款和补充该国缩水的外汇储备。乌克兰已经申请了至少150亿美元的救助款。

据汤森路透数据，乌克兰有近60%的债券在2017年年底之前到期，官方的银行应该会要求国内和国际债权人接受债务延期或展期。问题是债务重组是否有必要。

2013年乌克兰总政府债务与国内生产总值(GDP)之比为40%。这看起来不高，但是超半数债务是美元计价。格里夫纳近期贬值已经推高债务负担。野村估计近期乌克兰货币贬值已经将债务与GDP之比提升至47%。乌克兰此前设定的法定债务上限是60%。

政治不稳定也雪上加霜。如果乌克兰拥抱改革来提高经济效率，与欧盟的贸易应该会扩大，货币走软有助于出口，但是这非一日之功。而与俄罗斯的紧张关系则会影响贸易。而随着7%的财政预算赤字杀回，燃料补助减少以及通胀魅影现身，金援的救助效果会打折扣。

市场走势还没有反映出最坏的情景。假定2016年6月到期的债券延长7年，而其他条款不变，那么以9%的折现率计算，债券价格应为面值的86%，仅低于目前市场价格。这将是很幸运的结果。乌克兰在2000年债务重组时，债券价格跌幅为面值的28-34%，而在1999年时跌幅竟高达57%。

欧债危机的教训就是节支宜缓进慢行，而债权人也不能毫发无损地全身而退。乌克兰是特例，但是这样的教训依然适用。(完)

(编译 田建华; 审校 高琦)

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