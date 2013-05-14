《热点透视》政治僵局逼出的美国版节支反比欧洲更有效

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Martin Hutchinson 编译 李婷仪
路透纽约5月14日 - 就在英国和西班牙的政府大力说服民众节支的时候，美国国会内部却还在意识形态的争执中互相卸责，最后只好启动自动减支和增税措施。但从结果来看：美国的政治和经济情况反而都更好。
2010年，英国节支措施受到了即将上台的联合政府热烈欢迎。而西班牙的政策则出台于投资人和欧盟当局的施压之下。不过美国版的节支却是场意外，是为终结2011年1月立法僵局而出现的产物。
美国无心插柳却柳成荫。据国际货币基金(IMF)预估，美国2013年财政赤字与GDP之比将降到6.5%，较2009年所及峰值13.3%下降过半。美国财政部4月月报的内容则更鼓舞人心，显示第一季税收收入较上年增加28%，而赤字年化降幅达到6,000亿美元。
从可比的同期水平开始，英国赤字/GDP之比仅从2009年高峰减少4.4%。而西班牙仅降低4.6%。
美国版力度更大的节支措施损害了经济吗？从GDP看似乎没有。IMF预估2010-13这四年间美国GDP年增长1.7%、英国是0.8%、西班牙则是按年萎缩2.6%。失业率则差别更大，美国略高于英国，但远低于西班牙恐怖的25%的水平。
当然，这种比较存在争议。这三个国家面对的问题、人口状况以及节支计划的类型都各有不同。而且，现在就去评估危机后的政策是损害还是帮助了长期前景，还有点太早。
但讽刺的是，欧洲政治人物赌上政治生涯来推动删减预算，反观美国政客高举信条口号不但保住自身前途，竟也能达成类似的政策。说不定放任政治僵局来促成节支政策实现会更好--那就谁也不能怪了。(完)
(译文审校 隋芬)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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