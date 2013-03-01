《热点透视》美国预算削减只是一个小挫折 不会重创经济

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Daniel Indiviglio/编译 郑茵
路透华盛顿2月28日 - 虽然两党说得耸人听闻，但即将来临的美国预算削减将只是一个小挫折，不会让经济遭受重创。初步规模为1,000亿美元的联邦支出减少，并不会给正在成长的经济带来过大的实质性打击。
美国总统奥巴马最近把预算削减描绘成一场灾难，或将葬送数以千计的就业机会。他警告称，裁减空中交通管制和机场保安人员将导致出行延误－甚至说研究经费不足可能让科学发展被推迟一代的时间。
这次减支无疑力度不小。事情本可以这样：由奥巴马和国会讨论出一个更加深思熟虑的计划，但结果却并非如此。尽管这样，据国会预算办公室称，扣除利息部分的联邦预算在2013年仍将增长130亿美元，未来10年将增加1.8万亿(兆)美元。如果计划执行下去，未来10年每年都会有减支，但多数情况下减少的只是原本预计要增加的经费，而不是在前一年的水平上削减。
当然有一些项目还是会被真的削减。紧缩开支将把环境保护和教育等可支配项目的经费减少720亿美元，相当于5.6%。不过到2019年之前，这方面的支出将再次超过2012年水平。节支有一半要靠削减军费，但美军已经在减少向阿富汗等地的驻军，并准备采取更加严格的采购制度。其它政府部门短期内可能需要减少工作时间并冻结招聘，但随着人员的自然流失，大幅裁员的可能性极低。
国会预算办公室估计，这次减支可能令国内生产总值(GDP)增幅减少约0.5个百分点。但即便把这也算上，美国联邦储备理事会(美联储)仍预估2013年经济扩张幅度在1.7-2.4%之间。这样的增幅并不算大，但也没有更坏，而且可能比过去两年都好。节支产生的暂时性影响应会被民间部门迅速消化。
国会两党都在采用恐吓战术。譬如，白宫可能希望迫使共和党同意再次加税。从更加务实的角度出发，当局会把主要精力放在结构性减赤上面，这样做对经济的实际冲击最小。预算权威杰克卢于周三获得批准，出任美国新一任财长，奥巴马政府已经做好了准备，就要照这条路走下去了。(完)
(译文审校 隋芬)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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