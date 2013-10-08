《热点透视》若国会任由债务触及上限 白宫的选择或不容乐观

(本文作者为热点透视专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Daniel Indiviglio； 编译 李爽

路透华盛顿10月7日 - 如果美国国会放任政府债务触及上限，奥巴马政府会面临一些貌似合理但不容乐观的选择。联邦政府关门并未严重扰乱市场，不过，如果联邦举债上限之争再陷僵局，则风险会变得更大。财政部可能有一些酌情处理债务僵局的权力，但上次采取的应急计划对市场不利。

预算僵局迫使政府部分关门已经差不多一周，标普500指数基本持平，这几乎没显示出市场有恐慌情绪。据美国财长杰克卢，政治僵局可能持续直至10月17日提高政府举债上限的最后期限。财政部上周公布的报告指出，2011年8月出现类似僵局期间标普500指数下跌17%，直到2012年才完全扳回跌幅。

官员们提出，国会唯一的解决办法就是提高举债上限。也就是说，财政部不可避免地要考虑两年前的其他选项。谈论较多的有利市场的方法就是优先处理某些支付，其中包括债务还本付息，藉此避免违约。但财政部督察长的一份报告表明，并不看好这一选择，因为这将要求财政部做出国会此前没有面对的带有政治意味的抉择。

减少所有政府欠款支付也不是理想办法，部分原因在于财政部的支付体系并未做好准备。剩下的可能只有推迟所有支出直到上调举债上限可以带来足够资金来支应支出。这将意味着被认为没有风险的美国公债出现违约。

总统奥巴马可能还要面临法律约束。宪法规定，让政府债务违约是违法行为。但根据法律，如果没有国会批准，他也不能授权财政部超过限制发债，即便这样做会受到市场人士的欢迎，是否如此还令人怀疑。

投资者巴菲特10月3日对CNBC表示，华府的情况“将达到极度白痴的程度”，但他认为不会超过这个程度。对于那些担心他或许错了的人来说，财政部可能做出的回应也不能令人欣慰。(完)

(译文审校 张荻)

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