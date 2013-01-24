《热点透视》华盛顿降低了债务威胁等级

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Daniel Indiviglio; 编译 程琳
路透华盛顿1月23日 - 这些天里,良好的判断力在华盛顿可能成了稀有品.但议员们最终认识到自身所作所为无异于两败俱伤.他们现在已经把美国债务威胁的警戒等级降到了3(DEFCON 3).众议院已经批准共和党将债务上限提高四个月的动议.此举暗示,共和党将把政府停摆的威胁作为促成赤字削减协议的新筹码.这个做法要更简单些,而且也许能奏效.
共和党提出的这项议案很简单,可以让国会5月19日前有时间通过预算法案.但国会已有近四年未能完成过这项看似基础的任务,而是依靠一份份决议案来给政府运作拨款.此外众院批准的这项议案规定,如果议员们不能在4月15日前通过一项正式的预算案,将暂停给议员支薪.但据Opensecrest.org数据,去年平均每个议员的净资产接近800万美元,因此冻结区区17.4万美元年薪或许不足以促使他们行动起来.
不过周三的投票显示,共和党正重新考虑压住债务上限不松手的策略,这个策略能否奏效并不确定,而且很可能使整个经济遭受破坏.然而,不再以让美国违约为要挟,并没有使共和党失去推动支出削减的筹码.如果预算案不被接受,他们可能拒绝批准向政府拨款,迫使其停摆.
虽然政府停摆会带来不便,但短暂的关门对经济影响应该不大.例如,公园和博物馆会关门,公共安全会受到威胁,联邦合同会受到负面影响.最长一次政府停摆是在1995年和1996年间的28天,根据预算管理局计算,经通胀调整后,这次停摆给纳税人造成了20亿美元成本.相比之下,一旦美国发生违约,哪怕美国公债收益率仅受到10个基点的冲击,美国年借款成本也会上升逾70亿美元.
在经济增长背景下,那次一个多月的停摆产生了一些影响.接下来四年联邦支出增幅不到3%,比前10年4.8%和后10年7.6%的平均速度都慢.接着就出现了财政盈余.历史表明,拿枪指着山姆大叔的膝盖比指着他的脑袋更安全,也更有效果.共和党似乎终于记起了这一点.(完)
(译文审校 张荻)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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