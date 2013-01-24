《热点透视》华盛顿降低了债务威胁等级

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Daniel Indiviglio; 编译 程琳
路透华盛顿1月23日 - 这些天里,良好的判断力在华盛顿可能成了稀有品.但议员们最终认识到自身所作所为无异于两败俱伤.他们现在已经把美国债务威胁的警戒等级降到了3(DEFCON 3).众议院已经批准共和党将债务上限提高四个月的动议.此举暗示,共和党将把政府停摆的威胁作为促成赤字削减协议的新筹码.这个做法要更简单些,而且也许能奏效.
共和党提出的这项议案很简单,可以让国会5月19日前有时间通过预算法案.但国会已有近四年未能完成过这项看似基础的任务,而是依靠一份份决议案来给政府运作拨款.此外众院批准的这项议案规定,如果议员们不能在4月15日前通过一项正式的预算案,将暂停给议员支薪.但据Opensecrest.org数据,去年平均每个议员的净资产接近800万美元,因此冻结区区17.4万美元年薪或许不足以促使他们行动起来.
不过周三的投票显示,共和党正重新考虑压住债务上限不松手的策略,这个策略能否奏效并不确定,而且很可能使整个经济遭受破坏.然而,不再以让美国违约为要挟,并没有使共和党失去推动支出削减的筹码.如果预算案不被接受,他们可能拒绝批准向政府拨款,迫使其停摆.
虽然政府停摆会带来不便,但短暂的关门对经济影响应该不大.例如,公园和博物馆会关门,公共安全会受到威胁,联邦合同会受到负面影响.最长一次政府停摆是在1995年和1996年间的28天,根据预算管理局计算,经通胀调整后,这次停摆给纳税人造成了20亿美元成本.相比之下,一旦美国发生违约,哪怕美国公债收益率(殖利率)仅受到10个基点的冲击,美国年借款成本也会上升逾70亿美元.
在经济增长背景下,那次一个多月的停摆产生了一些影响.接下来四年联邦支出增幅不到3%,比前10年4.8%和后10年7.6%的平均速度都慢.接着就出现了财政盈余.历史表明,拿枪指着山姆大叔的膝盖比指着他的脑袋更安全,也更有效果.共和党似乎终于记起了这一点.(完) (译文审校 张荻)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。