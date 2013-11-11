《热点透视》美国经济未受华府闹剧的影响

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Martin Hutchinson 编译 石冠兰
路透纽约11月8日 -美国经济克服了10月华府闹剧的影响。尽管政府关门，雇主仍增加了20.4万个新岗位。加之周四公布的第三季国内生产总值(GDP)强劲，看来国会运转失调越来越与经济成长无关，也证明了可以开始放慢财政和货币刺激。
美国劳工部数据显示，就业增长整体意外强劲，9月和8月非农就业岗位增幅上修6万个，而10月的数字也出乎意料的高。家庭调查结果则疲弱，显示就业人口减少73.5万，就业百分比降低0.4个百分点，失业率升高0.1个百分点。但岗位增长数据是基于对雇主的走访，与之不同的是，家庭调查算上了暂时解聘的政府工作人员，人为夸大了失业情况。
细节数据也令人振奋。政府净遣散了8,000名雇员，使得民间领域就业增长较整体数据更为稳健。就业创造广泛分布在休闲和住宿、零售、服务、制造业和医疗保健等领域。
一个月时间并不足以呈现趋势，尤其是10月份可能包含了某些隐性的失真因素，比如调查是在政府关门后进行的，迟于正常周期。然而，将周四公布的GDP增长2.8%联系起来考虑，意味着尽管华盛顿政治之争带来了成本、干扰和不确定性，美国经济仍然状况良好且蒸蒸日上。
因此，现在可以从长远角度考虑他们的重要性了。在截至9月30日的年度，联邦赤字为6,800亿美元，这样的水平相对处于危险高位。美联储每月购债850亿美元，可能正在为经济带来尚不明晰的代价。
这仅仅是一个月而已，但对于目前国会预算谈判以及美联储12月会议的启示却愈发明显。(完)
(译文审校 隋芬)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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