（更正）《热点透视》美国经济更可能已接近触顶 而非处于周期中点（6月17日）

(更正：正文第一段译文有误，“经济中的限制产能”改为“经济中的闲置产能”；调整第二段措辞。)

路透纽约6月16日 (撰稿 Martin Hutchinson 编译 石冠兰) - 美国股市几乎每天都在创新高。像法国巴黎银行这样的乐观派认为美国经济仍处于周期的中间阶段，峰值将在2017年末或之后出现。这附和了认为美国股市还将持续冲高的观点。不过就业和生产率数据则显示，恐怕经济中的闲置产能没有多头们想的那么多。那可能意味着股市投资者很快会遭遇失望。

法国巴黎银行的逻辑部分源自对产出缺口的分析，即实际国内生产总值(GDP)与潜在GDP之间的差距。基于国会预算办公室数据，该行策略师认为，按照目前趋势，该缺口将于2019年某个时点弥合，而且他们认为这个进程通常会冲过头，不会在弥补缺口后就立即停下来。即便采纳更为激进的假设，他们认为产出缺口也需要三年半才能弥合。他们得出结论是，股价通常在周期中间阶段会一路向上。

然而，却有证据指向了另一个方向。标普500指数衡量的股价已较2009年低点升两倍。而另一方面，实际GDP仅比同年低点增长10.8%。这意味着股价已经偏高了。法国巴黎银行对股价评估是偏高，并表明整体企业获利相当于GDP的比例处于历史高位附近。

失业率趋势也显示出经济缺口可能更快消除。2009年10月美国失业率见顶于10%，自此已降低3.7个百分点。照此推断，到2017年12月失业率将降至3.4%。那将是难以置信的低水位，为1969年以来未见。就业参与率反弹会在一定程度上抵消，但人口结构变化会使得抵消效应相对缓和。

而且，在这一罕见地迟滞复苏进程中，由于劳动生产率年增0.9%，不到长期均速的一半，因此产出缺口可能比常规分析显示的要更窄。如果真如此，那么美国经济就早已跨过了周期的中点。企业获利水平也显示这样的结果。另外股市估值可能已过度。相比再出现几年上涨，更可能的是，股市出现新一轮跌势。(完)

(译文审校 田建华)

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