《热点透视》美国能源与劳动力优势渐显 料促更多工作机会回流

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Antony Currie；编译 朱晓军/石冠兰

路透纽约12月26日 -美国企业将在2014年把更多工作机会带回家。美国的能源成本和薪资增长都低于很多其他国家，而且劳动生产率更高。这就使得工作外包的吸引力下降，可能预示美国制造业将迎来一定程度的复兴。

目前的趋势让设在美国的企业受益，而仅仅几年前还对它们不利。首先，根据投资机构T. RowePrice，美国制造业年度平均时薪在2006-2011年间增长仅略高于4%。相比之下，中国和巴西同期时薪分别大增14%和18%。

借助于国内水力压裂法开采的增长，美国的能源价格也比世界其他经济体廉价。T. RowePrice称，美国天然气价格为每百万英国热力单位约3.5美元，而在韩国的价格几乎高达这个数字的六倍。该机构还指出，美国电价为每度0.07美元，不到德国和日本的一半。

不仅如此，美国工人的生产率也更高，T. RowePrice指出，每个工人的平均产量按美元计较1990年提高了近5%，而全球水平则提高了3.5%。美国的雇主们可能无法从目前的就业者身上获得更多利润，至少无法在不增加加班工资的条件下实现。巴克莱数据显示，周工作时长目前为41.8个小时，仅略低于二战后的峰值。这意味着企业要成长就需要增聘。

还有一个因素：中国。未来年份中国劳动力料将减少，老龄人口将增多，经济在从出口型向内需拉动型转变。这可能推高薪资，削减中国低成本的吸引力。官方数据显示，城市平均名义薪资自2007年以来近翻番。

综上所述，这些都是减少新建海外制造工厂的理由。汽车企业在四年前重组后仍然繁荣发展。福特(F.N)12月12日宣布明年将在美国招聘5,000名员工。巴克莱指出，整体上，明年美国制造业将每月增加2万个岗位，为去年的五倍。根据劳工统计局数据，自1980年以来美国大约减少了800万个岗位，因此这算不得将出现新的工业荣景的预示。但也可堪称是可喜的趋势变化。(完)

(译文审校 李春喜)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。