《热点透视》伯南克在美联储的历史功过将有赖继任者成就

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Martin Hutchinson/编译 郑茵
路透纽约6月19日 - 伯南克在美国联邦储备委员会(美联储/FED)的历史功过，其实将不是由他来完成。就在周三美联储会议行将结束时，美国总统奥巴马表示，这位联储主席做的已经足够了。如果真是这样，伯南克继任者面临的任务将是收回数年来的超宽松政策。在市场神经极度紧绷的情况下，即使是熟门熟路的美联储主席，这件工作也依然很棘手。周三之后，伯南克也许只有五次机会可以在联邦公开市场委员会(FOMC)会议上帮助确定未来的方向了。
伯南克任期将在1月结束，奥巴马本周在一次电视专访中暗示不会再让他连任。和多数前任相比，伯南克留给继任者的未完之事要更多一些。
实质利率明显为负已有五年。美联储的资产负债表规模已膨胀到3.5万亿美元，直接持有的证券资产达3.1万亿美元。美联储每月850亿美元公债和机构债购买计划，为美国很大一块预算赤字提供融通，并刺激房屋市场的活动。美联储再次表态，目前该计划还将继续实施。
所有这些货币杠杆工具到一定时候都必须回归中性。这一转变必定会让市场陷入挣扎。而在转变过程中，一位获得投资者全心信赖的美联储主席将会至关重要。
这在1979年表现得很明显，当时的美联储主席Bill Miller被投资者质疑，再加上他对通胀的松懈态度，助燃了一轮债市崩盘和美元暴跌，最终导致他很快被沃克尔取代。伯南克史无前例地向经济体系挹注了巨量资金，继任者几乎没有犯错误的余地。一旦发出错误信号或者出台的政策出人意料，市场信心就很容易受到考验。
本次会议后的新闻发布会上，伯南克为削减美联储购债规模勾画出一个可能的时间表。这次会议之后到他任期结束，FOMC还将召开五次会议。为继任者铺路的最好办法，莫过于利用伯南克的声誉，为他所预告的退出过程推动初步举措，从而让市场保持相对冷静。这样，无论他的继任者是谁，也不论这位继任者是拥护宽松货币政策抑或是紧缩政策，都不用一上来就得面对扭转伯南克政策这件麻烦事。(完)
(译文审校 蔡美珍)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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