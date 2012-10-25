《热点透视》美联储可能会比其预期的更早加息

(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Martin Hutchinson; 编译 丁琦

路透纽约10月24日电---美国联邦储备委员会(美联储)的加息时间或早于其预期.美国联邦公开市场委员会(FOMC)周三一如预期地宣布,维持将近零利率保持到2015年的目标不变.但下个月的美国总统大选可能会改变这点.

这个问题与谁入主白宫无关,尽管两位总统候选人在经济政策方面存在巨大分歧;也不一定会由伯南克是否会继续担任美联储主席所决定.尽管罗姆尼曾表示若当选将让伯南克走人,而奥巴马很可能会将其留任,但伯南克自己已发出信号,可能在2014年1月当前任期结束後退休.

将会改变的,是经济政策的时间范围.一旦大选尘埃落定,决策者们将可能把焦点转向下一个四年总统任期的应做事项.

财政政策方面,在美国巨额债务总额上再添四年赤字的前景,可能最终会促使议员们认真考虑减赤问题.货币政策方面,失业率的短期波动可能会变得不那麽明显.而当前政策长期代价可能会更加突出.这些代价包括压制储蓄和推高通胀的风险.这将会更快地加剧升息的压力.

美国明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔上个月暗示,当通胀率达到2.25%或失业率跌破5.5%时,可能会提早升息.下面这些看起来有些失衡:美国9月"核心"消费者物价较上年同期跳升2%,而失业率仍高居7.8%.实际上,柯薛拉柯塔的失业率目标仍低於一些人目前认为的充分就业水平.芝加哥联储总裁埃文斯之後也曾暗示,在失业率跌破7%或通胀率升破3%之前不加息的目标看起来更加现实.

设定这样的目标可能是FOMC迈出的良好第一步,可以让世界对未来的加息有所准备.美联储最早要到12月的下次会议才会决定是否这样做.但其对当前超低利率的热忱支持可能会更早结束.

背景消息:

--美联储周三表示将坚持落实经济刺激计划,直至就业市场改善,同时承认经济的一些领域有所改善.结束为期两天的会议後,美联储在声明中重申将在2015年中前保持近零利率的承诺,尽管经济复苏增强.(完)

--译文审校 程琳

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