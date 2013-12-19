《热点透视》美联储终于让政策听从了数据的指引

撰稿 Martin Hutchinson

路透纽约12月18日 -美国联邦储备委员会(美联储)终于让政策听从了数据的指引。随着美国失业率将达至联储主席伯南克提出的7%水平，美联储决定把月度购债规模削减100亿美元。此举限制了联储资产负债表的扩张，使之走上了正常化的道路。

伯南克在随后召开的记者会上表示，他并不认为此举代表收紧货币政策，因为联储同时还软化了有关利率的措辞。联邦公开市场委员会(FOMC)目前认为，在失业率降至6.5%之后的很长时间里，短期利率仍将维持在近零水准。6.5%的失业率此前被许多人认为是触发升息的门槛。

尽管如此，这仍表明央行的政策轨迹发生了重大变化。毕竟，美联储在9月和10月都决定维持每月850亿美元的购债规模，尽管那时经济、就业和楼市数据都已经趋强。如果2014年的八次政策会议都稳步削减刺激规模，那么下一年这个时候，新任主席叶伦就可以宣布购债计划结束了。美联储资产负债表的扩张也将止步于约4.5万亿美元。

对美联储决策者而言，重要的是他们现在可以对美国经济复苏的持续性更有信心了。本月华盛顿方面达成的财政协议，也让他们更加放心。就连市场反应(股市跳涨)也支持这样的看法：投资者似乎不再像六个月前那样将信将疑，美联储削减刺激规模的做法是正面迹象，而非负面因素。

美联储只是蜻蜓点水般提及收紧货币环境，这通常会给通胀上升留下极大空间，而通胀威胁仍然存在--即便不是迫在眉睫的威胁。伯南克已经几乎迫不及待地希望看到通胀率甚至高于他定下的2%目标水准。

他对物价的这种乐观态度可能在随后几年里考验他的继任者。眼下虽然通胀强硬派和货币紧缩政策的拥趸们还难以欢呼胜利，但美联储最终还是将政策转回到他们希望的方向上。他们将冀望叶伦和她的同僚难以转变这一新方向，正如伯南克难以扭转他的前任设定的方向。(完)

(编译 郑茵 审校 侯向明)

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